Евгений Пустовой: «Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК»

Об обманутых и обманщиках и самых понятных ответах на глобализационные вызовы – политический обозреватель Евгений Пустовой «В политике без галстуков и купюр».

Новости Беларуси. Вместо политического авторитета может сложиться криминальный. Павел Латушко стал фигурантом уголовного дела за коррупцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока факт единичный, но, что называется, говорящий.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК. Это, знаете, такой орган, который исцеляет от самых цепких грехов любого чиновника. Мздоимства и лихоимства. Первый термин означает, когда деньги берут просто за то дело, которое нарушитель и так должен выполнить. Второй – характеризует более страшное преступление – взятка в обмен на нарушение закона.

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело. Читайте здесь.

О лихоиме со светлым лицом, душке беглых политиканов, надежде шляхетного крыла пятай калёны. И о таких же, которые остались еще в стране, предводителях манкуртизма «Политика без галстуков и купюр». Предатели родины, трепещите.