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Евгений Пустовой: «Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК»

05 февраля 2022 16:39
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Новости Беларуси. Вместо политического авторитета может сложиться криминальный. Павел Латушко стал фигурантом уголовного дела за коррупцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока факт единичный, но, что называется, говорящий.  

Об обманутых и обманщиках и самых понятных ответах на глобализационные вызовы – политический обозреватель Евгений Пустовой «В политике без галстуков и купюр».  

Евгений Пустовой: «Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК. Это, знаете, такой орган, который исцеляет от самых цепких грехов любого чиновника. Мздоимства и лихоимства. Первый термин означает, когда деньги берут просто за то дело, которое нарушитель и так должен выполнить. Второй – характеризует более страшное преступление – взятка в обмен на нарушение закона.  

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело. Читайте здесь.  

О лихоиме со светлым лицом, душке беглых политиканов, надежде шляхетного крыла пятай калёны. И о таких же, которые остались еще в стране, предводителях манкуртизма «Политика без галстуков и купюр». Предатели родины, трепещите.  

Евгений Пустовой: «Праздники прошли, а подарки госпропагандисты продолжают принимать. Вчера от ДФР КГК»-4

Евгений Пустовой:  
О вас, Павел Павлович, стали забывать даже 30 с чем-то тысяч подписчиков чатов с цифрой 97. Это такая мания величия у людей – нас 97. Думаю, политика здесь даже не стояло. Так, вопросы медицины. Так вот эти даже самые невероятно одурманенные люди поняли: вы обманули их надежды. Сначала на якобы мирные пэрамэны. Ну а на радикальные меры вы же вообще не готовы. Только так – других призывать. Настоящий польский гусар с пощипанными перышками. Слишком утонченная натура. Вот в сортах вин и рейтинге фуршетов, понятно, разбираетесь. А в политике – ни разу. Ни одно обещание, ни один прогноз не сбылись.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Павел Латушко # Юрий Кардымон # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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