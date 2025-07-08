В женском ЧБ по гандболу появится ещё один участник

Минский гандбольный СКА теперь еще и женский. В будущем чемпионате страны среди дам появится новый участник. Несмотря на то, что до старта национального первенства еще далеко, девушки уже приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минский гандбольный СКА теперь еще и женский. В будущем чемпионате страны среди дам появится новый участник. Несмотря на то, что до старта национального первенства еще далеко, девушки уже приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Идея создания женской команды в СКА появилась уже давно. В этом году предложение поддержали на исполкоме федерации, и вот уже под руководством Марины Олей, экс-главкома дружины «Звезда» РЦОР, 16 девушек приступили к тренировкам в новом сезоне.
Пока основу составили игроки все той же «Звезды», которые по итогам 2024-2025 годов заняли шестое место в отечественном чемпионате. Средний возраст девчат 18 лет. Задачи стоят амбициозные, ориентир – мужская команда СКА.
Марина Олей, главный тренер женской гандбольной команды СКА:
Когда пришло это предложение, не было ни минуты сомнений, что это действительно очень интересный проект. Мы формируем команду на наших талантливых игроках, которые будут развиваться и показывать результат. В перспективе, конечно, приглашать еще игроков из других городов, других команд. Наши задачи самые амбициозные, самые максимальные. Попасть в тройку – это задача нашего минимума.
Дружины сейчас пока на стадии формирования. Еще есть пять вакансий. Тем не менее на тренировочный процесс количественный состав не влияет.
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