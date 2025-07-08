В женском ЧБ по гандболу появится ещё один участник

Минский гандбольный СКА теперь еще и женский. В будущем чемпионате страны среди дам появится новый участник. Несмотря на то, что до старта национального первенства еще далеко, девушки уже приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Идея создания женской команды в СКА появилась уже давно. В этом году предложение поддержали на исполкоме федерации, и вот уже под руководством Марины Олей, экс-главкома дружины «Звезда» РЦОР, 16 девушек приступили к тренировкам в новом сезоне. Пока основу составили игроки все той же «Звезды», которые по итогам 2024-2025 годов заняли шестое место в отечественном чемпионате. Средний возраст девчат 18 лет. Задачи стоят амбициозные, ориентир – мужская команда СКА.