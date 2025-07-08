АБФФ определила лучшего игрока 15-го тура ЧБ

Белорусская федерация футбола определила лучшего игрока 15-го тура чемпионата страны. Ярче всех проявил себя полузащитник мозырской «Славии» Владислав Полоз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче против «Витебска» Полоз отличился сам и дважды ассистировал партнерам, мозыряне в итоге одержали разгромную победу со счетом 4:0 и поднялись на второе место в турнирной таблице.

А самый эффектный гол тура провел полузащитник «МЛ Витебск» Владислав Жук. Его красивый дальний удар помог северянам обыграть действующего чемпиона минское «Динамо». После этого успеха клуб из Витебска закрепился на вершине турнирной таблицы.