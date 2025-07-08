Опубликовано расписание Кубка Минска по хоккею

Организаторы обнародовали расписание Кубка Минска по хоккею. Турнир, который соберет четыре клуба Континентальной хоккейной лиги, пройдет с 11 по 17 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут на «Олимпик-Арене» и «Чижовка-Арене». Обладатель трофея определится по итогам кругового турнира. Минское «Динамо» в первом туре встретится с тольяттинской «Ладой», затем «зубры» примут «Адмирал» из Владивостока. Заключительный матч минчане проведут 15 августа против самого сильного оппонента, одного из лучших клубов КХЛ магнитогорского «Металлурга».