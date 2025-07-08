Самая лучшая профессия – руководитель хозяйства! Лукашенко посетил агрокомбинат «Заря»

Развитие племенного козоводства – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил Могилевскую область, где ознакомился с работой местного завода по выращиванию коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что и в «Заре» не все гладко. Есть моменты и вопросы, на которые указывает и госконтроль, да и в самом хозяйстве об этом знают. Но не бездействуют. Работа ВПК и без того сложная и специфическая. Под наблюдением Президента, который в этом детально разбирается, те еще испытания, под силу пройти которые только тем, кто действительно любит свое дело. И вопрос здесь вовсе не в гендере.

– Специалистов у нас хватает, мы работаем. Я всегда стараюсь выстраивать такую систему, чтобы это был зам, начальник. Если вдруг на повышение Анатолий Михайлович заберет меня…

– С падежом? Ты намекаешь на свое повышение? Я согласен.

– Нет, если начальник кого-то забирает, Анатолий Михайлович меня на повышение, то такой запас есть.

– Ты же за кадры отвечаешь. Хорошая, умеет с мужиками разговаривать. Это очень важно.

– Мне нельзя в кабинет.

– А нам и не надо в кабинет.

– Я люблю поле, людей. Мне надо комбайны.

– Самая лучшая профессия, самая лучшая работа – руководитель хозяйства.

– Да, это на поле, да.

– Поверь мне, я 7 лет отработал руководителем, и вижу уже, что многие сейчас свою работу сравнивают. Мне ночью снятся поля.

– Я не могу без них.

К слову о деталях, нюансах АПК и женской половине, которая не так глубоко в них погружена. Накануне в ток-шоу «По существу» на СТВ обсуждали аграрную повестку и ролик о драниках, которые цветут на белорусских полях.

Алена Сырова, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Делала селфи рядом с ростками картошки. Говорит: смотрите, как в Беларуси цветут драники. И вот меня это так умилило. Я думаю, на самом деле, ведь история-то работает, что сейчас белорусы начинают понимать, откуда что берется на наших полках, этим интересоваться. Искренне спрашивать с тех, кто за это отвечает, но вместе с тем, наверное, и в большей степени ценить их труд, труд наших аграриев. Сегодня обратная связь прямо в поле от зрителя погруженного.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Картошка. Вот, Катя подтвердит, это не росточки, как ты вчера рассказывала там. У картошки клубень, когда кладешь в землю, там есть глазки такие и появляется росточек. Его не увидишь сейчас, поэтому в твоих сетях это уже ботва называется. Но я-то слушаю тебя и думаю: Алена, росточки там уже давно, уже ботва такая. И специалист думает: ничего себе, Сырова увидела где-то только росточки на картошке. Картошка уже цветет. Таким образом, если кто-то думал, что Президент чего-то не видит, то это точно пока. В последнее время глава государства часто говорит о своих намерениях без телекамер и предупреждения наведываться в ту или иную локацию, чтобы оценить обстановку с высоты своего опыта. Можно не сомневаться, так уже происходит и будет происходить дальше. Быть подвижным и всегда не до конца довольным результатом – важнейшее качество для руководителя предприятия, района, региона или страны. Ну и еще кое-что.