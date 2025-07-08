Первое состязание «Славянского базара»! Как живёт фестивальный город над Двиной?

И к праздничному Витебску, который встречает участников и гостей «Славянского базара». Двери культурного форума традиционно открыты для всех друзей Беларуси. В эти минуты в концертном зале «Витебск» разворачивается первый творческий поединок. На сцене самые юные, но уже очень талантливые и амбициозные участники Международного детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 представителей из 14 стран. Белоруске Амалии Сухан на жеребьевке достался 11-й и 3-й номера. Конкурсантка призналась, что именно тройка – ее любимое и счастливое число. По традиции детский конкурс начинается за несколько дней до того, как на главной фестивальной сцене в Летнем амфитеатре прозвучат фанфары торжественного открытия. Город ждут художественные проекты, сольные концерты звезд эстрады и театральные премьеры. Чем живет еще фестивальная столица – подробности у Марины Кишкурно.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Главное музыкальное событие лета – «Славянский базар» – стартовал в Витебске. До официального открытия еще несколько дней, но уже сегодня город живет в ритме праздника. Участники Международного детского вокального конкурса вступили в борьбу за главный приз. 14 юных талантов поборются за внимание жителей и гостей северной столицы.

Победитель определится по результатам двух конкурсных дней. Сегодня участники исполняют саундтреки из мультфильмов, завтра – славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. Нашу страну на вокальном состязании представляет 12-летняя минчанка Амалия Сухан.

Амалия Сухан, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025» (Беларусь):

Готовились мы три месяца, это на самом деле очень мало для артиста, потому что обычно к невероятно серьезным конкурсам, таким как «Славянский базар», мы готовимся около года. Весь основной упор именно на вокал. Но какой артист без харизмы, без каких-то актерских приемов? В жюри детского вокального конкурса представители разных музыкальных направлений из разных стран, но фестиваль объединяет.