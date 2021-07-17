Евгений Пустовой: когда вы говорите о политзаключённых, сначала поинтересуйтесь, за что к ним пришёл в гости ГУБОПиК

Новости Беларуси. Есть ли связь между развалом Российской империи и влиянием современных НКО. И почему британская королева – это незыблемая и величественная традиция, а сильные лидеры в Восточной Европе – это политический моветон. Как заграничные фонды и объединения проповедуют рабскую философию демократии для чужих стран?

Евгений Пустовой, СТВ: Композиция о великой трагедии России, а слова подходят к событиям годичной давности в Беларуси. Сегодня день памяти последней царской семьи. Мучеников и страстотерпцев расстреляли 17 июля 1917 года. Так давайте без фырканий, что, мол, имперскостью запахло. Это наша история. А ее надо знать, помнить, чтобы исторический снаряд не падал в одну и ту же политическую воронку. Давайте договоримся, что называется, на берегу. То что могло произойти в Беларуси – это другое. От формы правления до исторических предпосылок. Но параллели провести необходимо обязательно.

Евгений Пустовой:

Царя съели. Те, кто лобызал ему руки и отвешивал реверансы. Это называется предательство. Хорошо описано в литературе. Но особенно в последних главах всех четырех Евангелий. Формально православная Россия, образно говоря, каждую Великую пятницу читала страшные слова – распни, его распни. А потом так же и поступила со своим царем. Бытийная катастрофа. Царя съели. Потом Россия, которая обеспечивала пшеницей Европу, будет голодать. Всю империю слопали. А потом был голод. Ужасный. Хаос троцкизма смог остановить лишь новый царь. Простите – генсек – Сталин. И так еще раз. Порядок смог навести только новый сильный лидер. И методы его были заметно жестче последнего императора России. Намного жестче. Просто величайшая империя превратилась в земной филиал ада.

Ну, например, после революции женщины не принадлежали себе. Хранить себя для мужа называлось пережитков мещанства, а любую девицу можно было купить как билет в кино. Прям так и продавались – по квиткам. Дети от «свободной любви» сдавались в интернаты. Потом просто разрешили аборты, детоубийство. Дети гибли от голода. А еще всякий разврат. Ну, это ж демократия. Это и продвигали различные фонды и объединения, неправительственные коммерческие организации – гендерную раскованность. Еще пару лет назад в Беларуси хотели на законодательном уровне запретить родителям воспитывать своих же детей. Президент тогда четко дал понять. У нас это не пройдет. Ну, вообще-то, все точки были расставлены давно.