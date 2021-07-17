Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

Надежда Ковалева, участница народного фольклорного коллектива «Крынічка»:

Нам 20 гадоў як мы народныя, калектыву. І, напэўна, 20, а можа і болей, як мы да гэтага танцавалі і спявалі народныя беларускія песні. А ў фестывалі мы кожны год прымаем удзел. У прошлым годзе ў нас было Гран-пры. І я, сколькі буду жыць, мне ўжо скора 80, праз некалькі год, а я вельмі люблю танчыць. Усе танцы ведаю старыя, якія танцавалі мая матуля, бабуля. Таму мне вельмі проста з людзьмі працаваць, с дзецьмі.