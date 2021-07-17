«А петь буду две песни». Показываем, как проходит детский музыкальный конкурс «Витебск-2021»

Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он шествием по центральной улице города арт-парадом.

В Витебск съехались самые талантливые и активные представители молодежи. Сегодня началась программа сразу двух международных конкурсов – детского и взрослого. У корреспондента Виктора Пралича информация из фестивального Витебска.

Виктор Пралич, корреспондент:

Мы сейчас находимся около концертного зала «Витебск». На его сцене проходит 19-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Юные вокалисты приехали из 16 стран: Армения, Болгария, Черногория и других. Напомню, Беларусь представляет минчанин Константин Мазуркевич.

Возглавляет международное жюри Филипп Жмахер, заслуженный артист Сербии. Сегодня – первый день творческого состязания. Вокалисты исполняют песню на родном языке. Мы перед выступлением пообщались с юной исполнительницей из Турции.

Ялкы Сака, участница 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» (Турция):

Участвую я впервые в этом конкурсе, а петь буду две песни. Одну турецкую, потому что я оттуда, а вторую – Уитни Хьюстон I Have Nothing.