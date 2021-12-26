Хирургам нельзя заниматься спортом: правда или миф?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”». Юлия Артюх, СТВ:

Есть ли у вас какое-то хобби? Я слышала, что хирурги очень берегут свои руки. Нельзя заниматься спортом, поднимать тяжести. Это правда?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Нет, это совершенно неправильно. Если ты занимаешься спортом, есть перчатки, какие-то другие приспособления. Мое увлечение – я занимаюсь судомоделированием. Строю корабли из дерева руками. Вечером это очень мне нравится. Юлия Артюх:

С детьми? Сергей Спиридонов:

Нет, у меня девочки, поэтому к этому не испытывают никаких чувств. Поэтому я один тихими семейными вечерами. Юлия Артюх:

Это можно еще назвать какой-то разгрузкой психологической? Сергей Спиридонов:

Конечно.

Юлия Артюх:

То есть так вы справляетесь со стрессом. С какими-то вопросами, которые принесли с собой с работы. Сергей Спиридонов:

В то же время я занимаюсь плаванием, каждую неделю хожу в нашем центре, мы снимаем бассейн, арендуем. Люди ходят и плавают. Это большая эмоциональная и физическая разгрузка. У каждого хирурга, наверное, есть проблема с позвоночником, потому что операции длительные. Юлия Артюх:

Сколько операция по пересадке сердца длится? Сергей Спиридонов:

В основном операция у нас около 7 часов длится. Юлия Артюх:

И нет времени на передышку?