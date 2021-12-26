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Хирургам нельзя заниматься спортом: правда или миф?

26 декабря 2021 18:06
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Юлия Артюх, СТВ:
Есть ли у вас какое-то хобби? Я слышала, что хирурги очень берегут свои руки. Нельзя заниматься спортом, поднимать тяжести. Это правда?

Хирургам нельзя заниматься спортом: правда или миф?-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:
Нет, это совершенно неправильно. Если ты занимаешься спортом, есть перчатки, какие-то другие приспособления. Мое увлечение – я занимаюсь судомоделированием. Строю корабли из дерева руками. Вечером это очень мне нравится.

Юлия Артюх:
С детьми?

Сергей Спиридонов:
Нет, у меня девочки, поэтому к этому не испытывают никаких чувств. Поэтому я один тихими семейными вечерами.

Юлия Артюх:
Это можно еще назвать какой-то разгрузкой психологической?

Сергей Спиридонов:
Конечно.

Хирургам нельзя заниматься спортом: правда или миф?-4

Юлия Артюх:
То есть так вы справляетесь со стрессом. С какими-то вопросами, которые принесли с собой с работы.

Сергей Спиридонов:
В то же время я занимаюсь плаванием, каждую неделю хожу в нашем центре, мы снимаем бассейн, арендуем. Люди ходят и плавают. Это большая эмоциональная и физическая разгрузка. У каждого хирурга, наверное, есть проблема с позвоночником, потому что операции длительные.

Юлия Артюх:
Сколько операция по пересадке сердца длится?

Сергей Спиридонов:
В основном операция у нас около 7 часов длится.

Юлия Артюх:
И нет времени на передышку?

Хирургам нельзя заниматься спортом: правда или миф?-7

Сергей Спиридонов:
Нет, у нас организм уже привыкает. У меня рекорд – это операция 22 часа. Но обычная операция, если все нормально, в штатном режиме проходит – это 6-7 часов.

Юлия Артюх:
Воду вам же подносят, как в фильмах? Пот вытирают?

Сергей Спиридонов:
Нет, это все в фильмах. Конечно, бывает, если хирург хочет пить, могут поднести воду, но когда каждый день делаешь операции, организм подстраивается.

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# Медицина # общество # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

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