«Сделаем акустическое здание». Чем будет необычен новый католический костёл в Гомеле?

Новости Беларуси. Землю под храм выделили около пяти лет назад. По проекту 30-метровый костел из красного кирпича будет встречать гостей прямо на въезде в город, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

На пересечении Речицкого прос­пекта и улицы Объездной продолжается возведение второго в Гомеле католического храма Успения Пресвятой Девы Марии. А пока же на месте строительства размещена маленькая временная часовня для прихода жителей Советского района.