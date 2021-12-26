«Сделаем акустическое здание». Чем будет необычен новый католический костёл в Гомеле?

Новости Беларуси. Землю под храм выделили около пяти лет назад. По проекту 30-метровый костел из красного кирпича будет встречать гостей прямо на въезде в город, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Землю под храм выделили около пяти лет назад. По проекту 30-метровый костел из красного кирпича будет встречать гостей прямо на въезде в город, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анна Корольчук, корреспондент:
На пересечении Речицкого проспекта и улицы Объездной продолжается возведение второго в Гомеле католического храма Успения Пресвятой Девы Марии. А пока же на месте строительства размещена маленькая временная часовня для прихода жителей Советского района.
Ксендз Леонард Адушкевич, глава Гомельского деканата Пинской епархии Римско-католической церкви:
Это первое готическое здание. Так как я принадлежу к ордену паулинов, планируем здесь монастырь вместе с костелом и внутри сделаем акустическое здание, чтобы в будущем была акустика органа, так как здесь все подготовлено, чтобы в будущем здесь были органы. Это будут первые органы в Гомеле.
К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и здесь. Финансирование проекта затруднено, ведь костел строится только на пожертвования. Из-за коронавируса люди реже посещают храмы. Однако община – это практически семья, а праздники принято встречать вместе с родными людьми.
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