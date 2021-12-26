Сергей Спиридонов: «У нас 100-процентная вакцинация среди врачей»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”». Юлия Артюх, СТВ:

Вы вакцинировались? Какое у вас отношение к вакцинации? Какой вакциной прививались?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Я вакцинировался «Спутник V», это векторная вакцина, довольно эффективная. Я вакцинировался в марте, по прошествии 6 месяцев ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт». Я не болел еще коронавирусной инфекцией. Считаю, что вакцинироваться надо однозначно, за исключением тех узких показаний, которые есть, противопоказаний к вакцинации – это гиперчувствительность, отягощенный аллергоанамнез. Какую выбрать людям вакцину? И китайская у нас есть, и «Спутник V». Они обе эффективны. У кого какие предпочтения. Юлия Артюх:

А супруга ваша вакцинировалась? Сергей Спиридонов:

Она переболела коронавирусом, пройдет полгода – она будет вакцинироваться и ревакцинироваться. Несмотря на то, что она болела, мы находились вместе, я вакцинировался, не заболел. Хотя мы находились в одной квартире. Это факт.

Юлия Артюх:

А родители ваши вакцинировались? Сергей Спиридонов:

Да. Они вакцинировались «Спутником V». Они врачи, сейчас их клиники перепрофилированы под оказание помощи ковидным больным. Поэтому я считаю, что это обязательно должно быть среди врачей. Они должны быть вакцинированы, так как они контактируют. Они в такой момент должны оказывать помощь. Юлия Артюх:

Мне кажется, врачи – это те люди, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все вакцинировались. Потому что им самим работать, очень большая нагрузка. И никого не заразить. Сергей Спиридонов:

Должны служить примером для пациентов и людей. Юлия Артюх:

По-моему, врачи – это одни из первых, кто вакцинировался, как только это стало возможно.

Сергей Спиридонов:

У нас в клинике 100-процентная вакцинация в среде врачей. Юлия Артюх:

Расскажите о работе в условиях коронавируса. Сергей Спиридонов:

Работа организатора здравоохранения стала более интенсивной, потому что необходимо поддерживать уровень определенной операции, количества операций. Для этого необходимо большую работу провести, чтобы пациент попал к нам в больницу. Юлия Артюх:

Осуществляются как плановые, так и экстренные операции?

Сергей Спиридонов:

Да, совершенно верно. У нас осуществляются и экстренные, и неотложные, и плановые. Если есть экстренный пациент, он имеет приоритет перед всеми другими пациентами, если у него есть жизнеугрожающая ситуация. Это и расслаивающие аневризмы, это и стеноз ствола левой коронарной артерии с возможным развитием инфаркта, трансплантации сердца. Они имеют приоритеты, идут вне очереди. Поэтому в условиях коронавирусной инфекции врачу-организатору необходимо прилагать больше усилий, чтобы организовать эти потоки, чтобы работа не останавливалась. Потому что необходимо, чтобы и у пациентов были обследования на ковид-инфекцию давностью 72 часа, не больше. И чтобы это было не в ущерб экстренным пациентам. Юлия Артюх:

Ваш график как-то поменялся? Увеличилось количество часов рабочих? Сергей Спиридонов:

У врачей нет такого понятия, что в 4 часа закончился рабочий день, тогда и ушел. Сделана работа, она может быть сделана и в 5, и в 6 часов. Если ты видишь, что следующий день операционный организован, то ты можешь идти спокойно домой. Ждать звонка, если он будет экстренный, вечером, ночью. Мы уходим домой только тогда, когда работа на следующий день организована.

Юлия Артюх:

К операциям как-то по-особенному готовитесь? Сергей Спиридонов:

У меня хирургический опыт уже около 20 лет, каждого больного я осматриваю накануне перед операцией. Сейчас уже более спокойно относишься к операциям, чем когда ты был молодой хирург. Юлия Артюх:

А в молодости как было?