Статьи из Статута ВКЛ включат в новую Конституцию? Сергей Мусиенко об изменениях в Основной закон страны
Новости Беларуси. В ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. На неделе прошло финальное совещание по проекту Основного закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Перед тем как представить доработанный документ общественности, его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Тем не менее это еще не финальная версия. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений белорусов. А дальше он отправится на всенародное голосование на референдуме.
Документ получился основательный. И он точно далек от того, что нам предлагали беглые революционеры. Помните, как нас хотели лишить двух государственных языков, бесплатной медицины и образования, отвернуться от братьев-россиян и скорее бежать в НАТО?
О таких разных направлениях ветра перемен расскажет Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В студии СТВ руководитель Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко. Вы пришли без галстука. Давайте без купюр о нововведениях в Конституцию. Это калька на российскую или все-таки в ней звучит наша, белорусская мысль?
«У людей очень высокое ожидание от Конституции и информированность об изменениях»
Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра ЕсооМ:
Вы знаете, этого не хотелось бы, потому что предыдущий вариант Конституции 1994 года, несмотря на три публикации текста, был изменен в соответствии с российской Конституцией и литовской почему-то. Поэтому не надо. В Конституции Российской Федерации 1993 года была концентрация президентских полномочий. И наш Верховный Совет как раз это скопировал, потом поставил в вину Президенту. Так что это уже проходили. Это был переходный этап от Советского Союза к независимости, которую мы строили путем проб, ошибок и движения вперед.
Даже несмотря на салат «Оливье» и приближение Нового года, у людей очень высокое ожидание от Конституции и информированность об изменениях. Вы знаете, на мой взгляд такая позитивная черта к Всебелорусскому народному собранию.
Евгений Пустовой:
Но все-таки белорусы прежде всего доверяют Президенту – опять же, из социологического опроса. Потом, где-то там, парламенту. Как мы будем отдавать полномочия парламенту при таком мейнстриме общества?
Сергей Мусиенко:
Я думаю, спокойно, разумно, взвешенно, поэтому тот цикл обсуждения, который нам предстоит, и разговоров, он на это нацелен.
Евгений Пустовой:
Вопрос как к социологу, политологу, белорусу – какие вы изменения хотели бы видеть в новой Конституции?
Об ожидаемых изменениях в Конституции: нужно отразить исторические корни и ценности
Сергей Мусиенко:
На мой взгляд, стоило бы более четко отразить не только в преамбуле, как сейчас, наши исторические корни и ценности, а, может быть, даже рассмотреть возможность, поставить некоторые статьи из Статута Великого Княжества Литовского.
Евгений Пустовой:
О, от вас лицвинством пахнет!
Сергей Мусиенко:
Нет, вы знаете, в чем дело, Статут, первая, вторая и третья версии его, были написаны на старобелорусском языке. И братья с чисто литовскими фамилиями Лука и Кузьма Мамоничи напечатали это в Вильно. Поэтому это надо сохранять, беречь и понимать, потому что этот документ появился раньше, чем Нью-Йорк. Этот документ был в свое время прообразом и Конституции США, и Конституции Франции, и по нему жили вплоть до Первой мировой войны.
На латынь Статут Великого Княжества Литовского был переведен в 1530 году, на польский – в 1532-м, на литовский его не переводили.
Евгений Пустовой:
Они к этому никакого отношения не имеют.
«Если мы историю забываем, она нас догоняет. Давайте ее не забывать»
Сергей Мусиенко:
Языка не было. Мы огромный пласт истории, который требует осмысления, прочтения и обсуждения, мы не можем вот так, походя, выкидывать. Если мы историю забываем, она нас догоняет. Давайте ее не забывать.
Евгений Пустовой:
То есть вы предлагаете создать Конституцию, которая должна стать образцом нормотворческой деятельности для других стран?