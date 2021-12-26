Статьи из Статута ВКЛ включат в новую Конституцию? Сергей Мусиенко об изменениях в Основной закон страны

Новости Беларуси. В ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. На неделе прошло финальное совещание по проекту Основного закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Перед тем как представить доработанный документ общественности, его еще раз тщательно обсудили на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. Тем не менее это еще не финальная версия. Окончательный вариант будет сформирован с учетом предложений белорусов. А дальше он отправится на всенародное голосование на референдуме. Документ получился основательный. И он точно далек от того, что нам предлагали беглые революционеры. Помните, как нас хотели лишить двух государственных языков, бесплатной медицины и образования, отвернуться от братьев-россиян и скорее бежать в НАТО? О таких разных направлениях ветра перемен расскажет Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В студии СТВ руководитель Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко. Вы пришли без галстука. Давайте без купюр о нововведениях в Конституцию. Это калька на российскую или все-таки в ней звучит наша, белорусская мысль? «У людей очень высокое ожидание от Конституции и информированность об изменениях»

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра ЕсооМ:

Вы знаете, этого не хотелось бы, потому что предыдущий вариант Конституции 1994 года, несмотря на три публикации текста, был изменен в соответствии с российской Конституцией и литовской почему-то. Поэтому не надо. В Конституции Российской Федерации 1993 года была концентрация президентских полномочий. И наш Верховный Совет как раз это скопировал, потом поставил в вину Президенту. Так что это уже проходили. Это был переходный этап от Советского Союза к независимости, которую мы строили путем проб, ошибок и движения вперед. Даже несмотря на салат «Оливье» и приближение Нового года, у людей очень высокое ожидание от Конституции и информированность об изменениях. Вы знаете, на мой взгляд такая позитивная черта к Всебелорусскому народному собранию. Евгений Пустовой:

Но все-таки белорусы прежде всего доверяют Президенту – опять же, из социологического опроса. Потом, где-то там, парламенту. Как мы будем отдавать полномочия парламенту при таком мейнстриме общества? Сергей Мусиенко:

Я думаю, спокойно, разумно, взвешенно, поэтому тот цикл обсуждения, который нам предстоит, и разговоров, он на это нацелен.

Евгений Пустовой:

Вопрос как к социологу, политологу, белорусу – какие вы изменения хотели бы видеть в новой Конституции? Об ожидаемых изменениях в Конституции: нужно отразить исторические корни и ценности Сергей Мусиенко:

На мой взгляд, стоило бы более четко отразить не только в преамбуле, как сейчас, наши исторические корни и ценности, а, может быть, даже рассмотреть возможность, поставить некоторые статьи из Статута Великого Княжества Литовского. Евгений Пустовой:

О, от вас лицвинством пахнет!