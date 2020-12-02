Евгений Пустовой: через Наталью Эйсмонт можно передать благодарность, а ещё можно бокал «Массандры» за здоровье Президента поднять

Новости Беларуси. Кто строит циничные планы на крах Беларуси и кому выгодны политические инсинуации против нашего народа? Тема, которая всколыхнула общество. Тема, к которой не раз обращался наш Президент, в том числе и на саммите ОДКБ 2 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Даже у зверья есть неписаное правило: на водопое не нападать. Люди пошли еще дальше, во время войны договорились не трогать врачей. Но асы люфтваффе нарочно бомбили наши госпитали, а эсэсовцы зверски обходились с молоденькими санинструкторами. Казалось, Нюрнберг поставил все точки над i. Увы, нет. И снова национализм, и снова сунут свой нос восточнее Буга.

Евгений Пустовой:

В общем, что-то с этими белыми халатами темнят в Польше. Как некогда наши предки спасали Варшаву от нацизма, так наши врачи могут помочь бороться с пандемией. Но это надо за помощью к диктатору Лукашенко обратиться, межгосударственный договор заключить. Не за так, капитализм же в Европе. А еще обязательно скажите спасибо нашему Президенту за то, что остудил некоторые горячие головы, объяснял и предупреждал: кому вы там нужны? Ну, напрямую, конечно, с главой государства не соединят. А вот через его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт действительно благодарность можно передать. А еще можно и бокал «Массандры» за здоровье гаранта социального государства поднять. А там и песню можно затянуть «Журавли на Полесье летят».