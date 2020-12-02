«Оказалось, что работы-то нет». Почему белорусская медсестра вернулась домой из Польши

Новости Беларуси. На платформе «Инфоспецназ» – новый цикл «Иллюзии Заграничья». Вот фрагменты из рассказа медсестры Инны из Городского наркологического диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что работы-то нет.

Это как?

А вот так. И мне Кшесик говорит (муж мой): у нас когда-то, при Советском Союзе, еще была большая цементовня, то есть цементный завод. Там работали пять тысяч человек. То есть каждый из пяти тысяч содержал свою семью, все жили.

Пять тысяч – это большое производство.

Всем хватало, да. А потом, когда у них все там развалилось, цементовня закрылась, работы нет. Был в Радоме завод, кожаные изделия они делали: сумки там, обувь. Закрылся. Еще что-то – все позакрывалось, остались только частные какие-то маленькие магазины, частные кафе, частные парикмахерские.

То есть сфера услуг, получается, вот такая.

Да. И там работает… Вот у нас был ближайший магазинчик: работает он сам, этот поляк, его жена, его сестра как продавщица и работает его мама там, в подсобке туда-сюда. То есть они меня не возьмут, там нет рабочего места.