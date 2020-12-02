Дмитрий Беляков: есть живая необходимость Польши во врачах и есть работа на удар по белорусскому обществу

Дмитрий Беляков , директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС : Многосоставной такой процесс. Здесь есть, конечно, и доля капитализма, то есть вопрос. Есть потребность, живая необходимость Польши во врачах. И есть, конечно, работа на удар по белорусскому обществу.

Человек попадает в ситуацию, когда у него нет выхода. Если он не работает, его лишат возможности проживания, он окажется просто на улице. А потом как домой вернуться? То есть здесь ты все бросил, уехал туда. Был уважаемым человеком, а там ты кто? То есть определенный момент. И мы, наша направленность деятельности, это как раз развенчать вот эти иллюзии.