Дмитрий Беляков: есть живая необходимость Польши во врачах и есть работа на удар по белорусскому обществу

В Польше есть большая потребность во врачах. Такое мнение в программе Новости «24 часа» высказал директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.
В Польше есть большая потребность во врачах. Такое мнение в программе Новости «24 часа» высказал директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Многосоставной такой процесс. Здесь есть, конечно, и доля капитализма, то есть вопрос. Есть потребность, живая необходимость Польши во врачах. И есть, конечно, работа на удар по белорусскому обществу.
Человек попадает в ситуацию, когда у него нет выхода. Если он не работает, его лишат возможности проживания, он окажется просто на улице. А потом как домой вернуться? То есть здесь ты все бросил, уехал туда. Был уважаемым человеком, а там ты кто? То есть определенный момент. И мы, наша направленность деятельности, это как раз развенчать вот эти иллюзии.
То, что сейчас мы видим Польшу Дуды – это государство ориентировано на интересы Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Посмотрите, это присутствие американских войск, это уничтожение социалки. Промышленность Польши села.