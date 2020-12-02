В Беларуси усилят ответственность взрослых за участие детей в несанкционированных акциях

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривается вопрос об усилении ответственности взрослых за вовлечение детей в несанкционированные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие корректировки норм Административного кодекса уже поступили на рассмотрение в Палату представителей. Об этом 2 декабря сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко перед началом заседания Национальной комиссии по правам ребенка.

Участники встречи обсудили рекомендации Комитета ООН, которые были даны Беларуси по итогам представленных докладов в Женеве в январе 2020 года. Речь идет о соблюдении положений Конвенции Организации Объединенных Наций. Они затрагивают такие аспекты, как предотвращение насилия в семье и среди сверстников, социализация детей с инвалидностью, информационная безопасность ребенка и его права. Игорь Петришенко отметил, что при соблюдении рекомендаций необходимо опираться в первую очередь на национальные интересы и выстраивать систему защиты детей с учетом вызовов времени.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас создано порядка 15 модельных центров сейчас в стране, где мы обучаем родителей безопасному поведению и предотвращению негативных последствий для детей. Также мы проанализируем практику выездных приемов, которые поводили члены наших комиссий по правам ребенка. Ну и знаете, что актуальная для нас тема, опять же, участие детей в так называемых несанкционированных мероприятиях – это тоже в поле зрения Национальной комиссии по правам ребенка, мы эту тему подробно обсуждали. Инициировано соответствующее изменение в Кодекс об административных правонарушениях.