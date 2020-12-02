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Зачем в Польше указывают национальность работников обслуживания? Мнение Антона Фокина

02 декабря 2020 17:32
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Новости Беларуси. Новая Европа сугубо иерархична. Страны первого класса обслуживает население, например, из лиги Восточного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем в Польше указывают национальность работников обслуживания? Мнение Антона Фокина-1

Антон Фокин:
Торгово-развлекательный центр и паспорта тех, кто убирает там туалеты: Иванюк, Сидорчук, Маричка и прочие и прочие с пропиской, откуда они – Львов, Ивано-Франковск и другие. И такую интерактивную карту, и по всему миру, чтобы вся Украина и вся Польша видела, кто убирает туалеты в Польше.

# Международная политика # общество # Антон Фокин # Фотофакт

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