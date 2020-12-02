Зачем в Польше указывают национальность работников обслуживания? Мнение Антона Фокина

Новости Беларуси. Новая Европа сугубо иерархична. Страны первого класса обслуживает население, например, из лиги Восточного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая Европа сугубо иерархична. Страны первого класса обслуживает население, например, из лиги Восточного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Фокин:
Торгово-развлекательный центр и паспорта тех, кто убирает там туалеты: Иванюк, Сидорчук, Маричка и прочие и прочие с пропиской, откуда они – Львов, Ивано-Франковск и другие. И такую интерактивную карту, и по всему миру, чтобы вся Украина и вся Польша видела, кто убирает туалеты в Польше.