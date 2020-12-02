Зачем в Польше указывают национальность работников обслуживания? Мнение Антона Фокина

Антон Фокин:

Торгово-развлекательный центр и паспорта тех, кто убирает там туалеты: Иванюк, Сидорчук, Маричка и прочие и прочие с пропиской, откуда они – Львов, Ивано-Франковск и другие. И такую интерактивную карту, и по всему миру, чтобы вся Украина и вся Польша видела, кто убирает туалеты в Польше.