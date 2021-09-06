«Этот уклад для части молодёжи будет неприемлем». Первый секретарь БРСМ о власти талибов

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы как новый руководитель БРСМ – все-таки общественная организация в любом случае должна высказывать свое мнение. У нас сейчас общественная организация помогает афганцам на границе. Например, «Красный крест». У вас есть какие-то запланированные акции, чтобы помочь, включиться в эту историю. Эти миграционные потоки в любом случае через нашу страну будут идти. И второй вопрос. Сейчас в связи с тем, что Афганистан становится второй горячей точкой, все чаще в быту ходит идея, что учения ОДКБ, которые начнутся на границе с Афганистаном, привлекут наших ребят в качестве солдат. Если в Сирию не поехали, то в Афганистан точно.