«Этот уклад для части молодёжи будет неприемлем». Первый секретарь БРСМ о власти талибов

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы как новый руководитель БРСМ – все-таки общественная организация в любом случае должна высказывать свое мнение. У нас сейчас общественная организация помогает афганцам на границе. Например, «Красный крест». У вас есть какие-то запланированные акции, чтобы помочь, включиться в эту историю. Эти миграционные потоки в любом случае через нашу страну будут идти. И второй вопрос. Сейчас в связи с тем, что Афганистан становится второй горячей точкой, все чаще в быту ходит идея, что учения ОДКБ, которые начнутся на границе с Афганистаном, привлекут наших ребят в качестве солдат. Если в Сирию не поехали, то в Афганистан точно.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Чуть меньше месяца возглавляю крупнейшую молодежную организацию, долгое время я являлся офицером Министерства по чрезвычайным ситуациям. Так или иначе, министерство вовлечено в общую систему формирования безопасности нашей страны. Конечно, очевидны и риски, с учетом того, что начиная с 2001 года с момента вторжения Великобритании, США на территорию Афганистана, начало формироваться поколение Z, которое жило в тех условиях, где навязывались определенные парадигмы внешнего восприятия. Это и культурные, и морально-нравственные ценности, в том числе религиозные. Сформировавшееся поколение не представляет собой классических мусульман. Это уже молодые люди, которые подписаны на массу социальных сетей, аккаунтов стримеров, лидеров мнений в молодежной среде, которые, конечно, где-то впитывали этот образ. Для них это привычный образ жизни.
Александр Лукьянов:
С понимаем того, что талибы вновь возвращаются, возникают вполне справедливые риски, этот уклад для части молодежи будет неприемлем. По разным подсчетам и оценкам, порядка 3 миллионов, в том числе и молодых людей, ожидается миграционный процесс. Беларусь стоит одним из форпостов на пути этого потока. Очевидно, что это риски для нас, это наркотрафик, дешевая революционная сила, пополнение протестных баз. Очевидно, с этим работа проводится. Тут в том числе и оружие, которое американцы бросили, они же его не уничтожили. Они его оставили с определенной целью. И для молодых афганских ребят, которые ищут, как укрепить свое материальное положение, это будет одной из точек негативных опор.
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