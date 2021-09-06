Андрей Русакович: «Мы преувеличиваем угрозы, которые исходят от Афганистана»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне кажется, мы преувеличиваем угрозы, которые исходят от Афганистана в настоящее время. Афганистан на протяжении своей истории никогда не являлся, скажем так, источником военных опасностей для региона. Агрессия оттуда никогда не исходила. Я не думаю, что талибы серьезно настроены сломать эту традицию. Это первое. Второе – речь идет о гуманитарном кризисе: это беженцы, это недостаток продовольствия, в том числе и в сельских регионах. Это серьезный вопрос. Это бедность, это наркопроизводство и наркотрафик. К этим вызовам традиционным мы должны быть готовы. Как готовы, например, страны регионов где-то в той или иной степени, как готов Европейский союз. ЕС пережил уже много волн миграции, самая серьезная – это распад Югославии.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Афганистан не является вызовом, но является спусковым крючком. Вот что самое главное.