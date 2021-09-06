Андрей Русакович: «Мы преувеличиваем угрозы, которые исходят от Афганистана»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мне кажется, мы преувеличиваем угрозы, которые исходят от Афганистана в настоящее время. Афганистан на протяжении своей истории никогда не являлся, скажем так, источником военных опасностей для региона. Агрессия оттуда никогда не исходила. Я не думаю, что талибы серьезно настроены сломать эту традицию. Это первое. Второе – речь идет о гуманитарном кризисе: это беженцы, это недостаток продовольствия, в том числе и в сельских регионах. Это серьезный вопрос. Это бедность, это наркопроизводство и наркотрафик. К этим вызовам традиционным мы должны быть готовы. Как готовы, например, страны регионов где-то в той или иной степени, как готов Европейский союз. ЕС пережил уже много волн миграции, самая серьезная – это распад Югославии.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Афганистан не является вызовом, но является спусковым крючком. Вот что самое главное.
Андрей Русакович:
Прозвучал, когда началась «арабская весна». Это было серьезно. 2011 год.
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы упускаем важный момент. Афганистан является наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. Талибы уже намекнули, что хотели бы там остаться. Но мы тоже наблюдатели ШОС. Поэтому если новый Афганистан останется, мы все равно будем сотрудничать. Сотрудничать по-мирному: строить, продавать, торговать. Но не воевать.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Торговать и продавать мы можем, там нет продовольствия, это необходимо. Два дня назад президент Казахстана говорил, что мы на протяжении многих лет туда поставляли зерно, продукты и так далее. Почему бы не помочь таким же образом Афганистану через соответствующие налаженные торговые отношения? Почему нет? Логистика есть, все есть.
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