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Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок

22 июня 2021 08:35
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Новости Беларуси. Последние предвоенные минуты 22 июня вспоминали по всей стране. В Гродно в 4 утра на мемориальном ансамбле воинам-пограничникам зажгли лампады скорби и памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-1

Именно защитники границы первыми вступили в огонь битвы за Родину. Участники митинга вспоминали в том числе подвиг героической заставы Усова в районе Августовского канала. Три десятка солдат и офицеров под руководством молодого командира Виктора Усова больше 8 часов сдерживали наступление врага. К полудню застава погибла полностью.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-4

Их память почтили минутой молчания, к обелиску легли десятки цветов. В церемонии приняли участие полтысячи людей.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-7

Татьяна Остапук, жительница Гродно:
Эти люди отдали свои жизни, чтобы жили мы. И мы не должны повторять тех ошибок, ведь такого кровопролития не должно больше повториться никогда.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-10

Федор Павлович, председатель Совета ветеранов Гродненской пограничной группы:
Надо, чтобы народ знал, наша молодежь об этом знала, любила и уважала все то, что было когда-то сделано поколением тех.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-13

Памятные мероприятия в Гродно продолжатся и в течение дня. Ровно в полдень регион присоединится к Всебелорусской минуте молчания. Она пройдет не только на центральных площадях, но и на предприятиях. В это время приостановит работу общественный транспорт, а в храмах раздастся колокольный звон.

Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок-16

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# Великая Отечественная война # общество # Федор Павлович # Татьяна Остапук # Виктор Усов # Фотофакт

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