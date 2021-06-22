Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок

Новости Беларуси. Последние предвоенные минуты 22 июня вспоминали по всей стране. В Гродно в 4 утра на мемориальном ансамбле воинам-пограничникам зажгли лампады скорби и памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно защитники границы первыми вступили в огонь битвы за Родину. Участники митинга вспоминали в том числе подвиг героической заставы Усова в районе Августовского канала. Три десятка солдат и офицеров под руководством молодого командира Виктора Усова больше 8 часов сдерживали наступление врага. К полудню застава погибла полностью.

Их память почтили минутой молчания, к обелиску легли десятки цветов. В церемонии приняли участие полтысячи людей.

Татьяна Остапук, жительница Гродно:

Эти люди отдали свои жизни, чтобы жили мы. И мы не должны повторять тех ошибок, ведь такого кровопролития не должно больше повториться никогда.

Федор Павлович, председатель Совета ветеранов Гродненской пограничной группы:

Надо, чтобы народ знал, наша молодежь об этом знала, любила и уважала все то, что было когда-то сделано поколением тех.