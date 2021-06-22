«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Хотел бы обратить внимание, у нас сейчас появился новый автомобиль Tugella. Это кросс-купе. Прямо скажем, он дорогой, но на него стоит очередь.

Ольга Коршун, ведущая:

А сколько он стоит?

Геннадий Свидерский:

Он стоит больше 80 000 белорусских рублей. Но на него стоит очередь.

Ольга Коршун:

И после этого белорусы говорят, что плохо живут. Очередь за новыми машинами выстраивается.