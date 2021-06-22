«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Хотел бы обратить внимание, у нас сейчас появился новый автомобиль Tugella. Это кросс-купе. Прямо скажем, он дорогой, но на него стоит очередь.
Ольга Коршун, ведущая:
А сколько он стоит?
Геннадий Свидерский:
Он стоит больше 80 000 белорусских рублей. Но на него стоит очередь.
Ольга Коршун:
И после этого белорусы говорят, что плохо живут. Очередь за новыми машинами выстраивается.
Геннадий Свидерский:
Да, причем премиум-класса, то есть не бюджетные, а премиум-класса. Это рынок.
Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему – подробнее здесь.