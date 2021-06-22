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Военная техника и первые разрывы снарядов. В Брестской крепости воссоздали события 1941 года

22 июня 2021 08:13
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Новости Беларуси. В Брестской крепости на рассвете реконструкторы воссоздали события 22 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная техника и первые разрывы снарядов. В Брестской крепости воссоздали события 1941 года-1

Аутентичная форма, военная техника 40-х годов, которая все еще на ходу, и образы мирных жительниц в одежде, характерной для того периода времени. Военно-историческая реконструкция собрала тысячи зрителей.

Военная техника и первые разрывы снарядов. В Брестской крепости воссоздали события 1941 года-4

Последний мирный вечер, когда жители города и защитники Цитадели еще не знали о надвигающейся трагедии. Первые разрывы снарядов, а за ними продолжительная оборона. Вместо восьми отведенных часов врагом Брестская крепость простоит еще 32 дня. Она так и останется непокоренной.

Военная техника и первые разрывы снарядов. В Брестской крепости воссоздали события 1941 года-7

Действо объединило больше 300 участников из 60 военно-исторических клубов Беларуси, России, Украины и стран Балтии. Беларусь всячески оказала содействие: упрощенный визовый режим для участников и помощь с соблюдением эпидемиологических мер. Участники развернули в городе лагерь и живут по законам времени – далеких 40-х.

Волонтеры зажигают больше 10 тысяч свечей и лампадок. Как Брестская крепость готовится к 22 июня?

Военная техника и первые разрывы снарядов. В Брестской крепости воссоздали события 1941 года-10

Зрителями военно-исторической реконструкции стали представители дипкорпуса и общественных организаций России, Германии, Франции и Сербии. А также тысячи жителей Бреста.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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