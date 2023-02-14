«Этот этап прошёл не зря». Министерство образования подвело итоги репетиционного ЦЭ

Новости Беларуси. Этот учебный сезон станет особенным для выпускников. Учащимся предстоит сдавать экзамены по новой схеме. Однако переход на новый формат – это испытание для всей белорусской системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репетиционный централизованный экзамен показал: обеспечить проведение справедливого и объективного испытания реально. Итоги масштабной проверки 14 февраля подвели в профильном ведомстве.

Новую форму сдачи вступительных экзаменов испытали на себе более 52 тысяч учащихся. На базе 144 пунктов будущие абитуриенты выполняли тесты по различным предметам. Выбор большинства пал на математику. Во время репетиции отработан механизм доставки учащихся к пунктам проведения ЦЭ. Принято решение, что по окончании экзамена учащиеся могут самостоятельно возвращаться домой, нужна лишь расписка от родителей. Позаботятся и о питании – перед экзаменом выпускникам предложат легкий завтрак: чай, булочку или печенье.