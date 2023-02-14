«Этот этап прошёл не зря». Министерство образования подвело итоги репетиционного ЦЭ
Новости Беларуси. Этот учебный сезон станет особенным для выпускников. Учащимся предстоит сдавать экзамены по новой схеме. Однако переход на новый формат – это испытание для всей белорусской системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репетиционный централизованный экзамен показал: обеспечить проведение справедливого и объективного испытания реально. Итоги масштабной проверки 14 февраля подвели в профильном ведомстве.
Новую форму сдачи вступительных экзаменов испытали на себе более 52 тысяч учащихся. На базе 144 пунктов будущие абитуриенты выполняли тесты по различным предметам. Выбор большинства пал на математику. Во время репетиции отработан механизм доставки учащихся к пунктам проведения ЦЭ. Принято решение, что по окончании экзамена учащиеся могут самостоятельно возвращаться домой, нужна лишь расписка от родителей.
Позаботятся и о питании – перед экзаменом выпускникам предложат легкий завтрак: чай, булочку или печенье.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы видим, что этот этап прошел не зря, он прошел достаточно успешно. Система образования это испытание выдержала достаточно хорошо, но вместе с тем и уполномоченные от Министерства образования (более 150 человек), и представители Комитета государственного контроля, которые также присутствовали и мониторили процесс проведения, аккумулировали замечания, которые направлены на совершенствование самой процедуры процессов.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Если говорить о самих тестах, то их структура и уровень сложности определены, поэтому принципиально каких-то изменений происходить не будет. Вместе с тем в ходе проведения и репетиционного тестирования, и репетиции централизованного экзамена мы имеем возможность увидеть, как абитуриенты справляются с задачами того или иного рода.
В планах Минобразования – проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно. Его формат проведения в сравнении с 2023 годом скорее всего не изменится.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования
«Достаточно корректно сформирован». Иванец о первом репетиционном централизованном экзамене
«Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошёл репетиционный ЦЭ