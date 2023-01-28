«Достаточно корректно сформирован». Иванец о первом репетиционном централизованном экзамене

Новости Беларуси. Проблемных моментов при проведении не выявлено. В Комитете госконтроля поделились наблюдениями о том, как в Беларуси 28 января был организован репетиционный централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сдавали все 11-классники страны, а это около 53 тысяч человек. В аудиториях находились примерно 8 тысяч педагогов. Они помогали в том числе разобраться подопечным с заполнением документов. Ведь у всех должно быть меньше поводов для волнения, связанных с любыми организационными моментами. Ну, и конечно, важно определить уровень знаний, чтобы в мае не сплоховать.

Полина Свиридова, ученица средней школы № 208:

Задания были относительно легкие, сложных уровней не было. Справилась я даже раньше положенного времени и пошла. В принципе, мне все понравилось. Это помогает приобрести уверенность перед экзаменом, когда ты вообще не имеешь понятия, что там будет, то как-то страшно, а так, в общем-то, я уже знаю, с чем имею дело. И мне на душе легче.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Все ребята отмечают то, что экзамен достаточно корректно сформирован с точки зрения как структуры, так и содержания, потому что каждый школьник видит, что это действительно уровень той программы, которую они должны освоить. Я хотел бы, пользуясь случаем, отметить, что в Министерстве образования до 28 апреля работает открытая телефонная линия. Ежедневно с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 по вопросам сдачи как централизованного экзамена, так и поступления в учреждения среднего специального и высшего образования. Поэтому, пожалуйста, любые вопросы можно задавать ежедневно. Мы открыты и готовы дать все необходимые разъяснения.