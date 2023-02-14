Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?

Новости Беларуси. От теории к практике. В столичном медицинском университете открыли первую в стране симуляционную аптеку. Это уникальный центр, не имеющий аналогов в Беларуси и странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помочь, грамотно проконсультировать и предложить нужный препарат – все эти навыки студенты-медики теперь могут отработать прямо в университете, не отрываясь от учебного процесса. В учебном центре можно отследить всю цепочку работы, начиная от производства лекарственных препаратов и заканчивая общением с посетителями.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Это продолжение нашего такого практико-ориентированного подхода в обучении наших врачей и провизоров в нашем университете. До настоящего времени наши и провизоры, и врачи обучаются в стенах нашего университета. Кроме этого, у нас достаточно много клиник, поликлиник, госпиталей, где наши студенты проходят и производственную практику, и, как мы говорим, у постели больного обучаются. Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию именно симуляционно-аттестационной аптеки для наших провизоров, которые обучаются на фармацевтическом факультете.

Организация симуляционной аптеки поможет студентам подробнее изучить основные аспекты фармацевтической деятельности, а также ощутить атмосферу будущего места работы.

Проект разрабатывали в течение года. Уже сегодня более сотни студентов, а это шесть групп, смогут отработать полученные знания на практике.