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Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?

14 февраля 2023 12:42
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Новости Беларуси. От теории к практике. В столичном медицинском университете открыли первую в стране симуляционную аптеку. Это уникальный центр, не имеющий аналогов в Беларуси и странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?-1

Помочь, грамотно проконсультировать и предложить нужный препарат – все эти навыки студенты-медики теперь могут отработать прямо в университете, не отрываясь от учебного процесса. В учебном центре можно отследить всю цепочку работы, начиная от производства лекарственных препаратов и заканчивая общением с посетителями.

Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?-4

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Это продолжение нашего такого практико-ориентированного подхода в обучении наших врачей и провизоров в нашем университете. До настоящего времени наши и провизоры, и врачи обучаются в стенах нашего университета. Кроме этого, у нас достаточно много клиник, поликлиник, госпиталей, где наши студенты проходят и производственную практику, и, как мы говорим, у постели больного обучаются. Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию именно симуляционно-аттестационной аптеки для наших провизоров, которые обучаются на фармацевтическом факультете.

Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?-7

Организация симуляционной аптеки поможет студентам подробнее изучить основные аспекты фармацевтической деятельности, а также ощутить атмосферу будущего места работы.

Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?-10

Проект разрабатывали в течение года. Уже сегодня более сотни студентов, а это шесть групп, смогут отработать полученные знания на практике.

Первую в стране симуляционную аптеку открыли в БГМУ. Как она поможет будущим медикам на пути к профессии?-13

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Рубникович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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