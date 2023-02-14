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Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой

14 февраля 2023 10:04
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Новости Беларуси. В агрогородке Лучники Слуцкого района появилась интерактивная остановка в стиле ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее установили в рамках реконструкции одной из центральных улиц Шоссейной.

Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой-1

Место выбрано неслучайно – рядом находится средняя школа. Здесь много юных пешеходов. Во время ожидания транспорта они смогут узнать больше о безопасности. Возле остановки уложили новый асфальт, оборудовали стоянку для автомобилей и интерактивный павильон.

Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой-4

Сергей Шуляренко, главный инженер филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 125»:
В 2022 году производился ремонт автомобильной дороги, проходящей по агрогородку Лучники, с устройством нового асфальтобетонного покрытия, устройством парковок для автомобилей с твердым покрытием, перестраивали тротуары. Также было принято решение установить автобусный павильон.

Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой-7

Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД:
Она не совсем обычная, она является интерактивной, она с тематикой безопасности дорожного движения, правил дорожного движения. То есть по логотипу можно перейти на сайт УВД ГАИ Миноблисполкома, ознакомиться с проходящими профилактическими акциями, а также темой безопасности дорожного движения и правилами дорожного движения.

Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой-10

Кроме того, в агрогородке в 2023 году планируют благоустроить улицу Старые Лучники. Планом предусмотрены перекладка ливневой канализации, установка насосной станции и обновление асфальтобетонного покрытия.

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# ГАИ # общество # Сергей Шуляренко # Дмитрий Семибратов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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