Интерактивная остановка в стиле ГАИ появилась в Слуцком районе рядом с школой

Новости Беларуси. В агрогородке Лучники Слуцкого района появилась интерактивная остановка в стиле ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее установили в рамках реконструкции одной из центральных улиц Шоссейной.

Место выбрано неслучайно – рядом находится средняя школа. Здесь много юных пешеходов. Во время ожидания транспорта они смогут узнать больше о безопасности. Возле остановки уложили новый асфальт, оборудовали стоянку для автомобилей и интерактивный павильон.

Сергей Шуляренко, главный инженер филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 125»:

В 2022 году производился ремонт автомобильной дороги, проходящей по агрогородку Лучники, с устройством нового асфальтобетонного покрытия, устройством парковок для автомобилей с твердым покрытием, перестраивали тротуары. Также было принято решение установить автобусный павильон.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД:

Она не совсем обычная, она является интерактивной, она с тематикой безопасности дорожного движения, правил дорожного движения. То есть по логотипу можно перейти на сайт УВД ГАИ Миноблисполкома, ознакомиться с проходящими профилактическими акциями, а также темой безопасности дорожного движения и правилами дорожного движения.