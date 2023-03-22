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«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей

22 марта 2023 13:34
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Новости Беларуси. Вилейской средней школе № 3 присвоили имя спасателя, погибшего при исполнении служебного долга, Вячеслава Сосонко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей-1

23-летний работник МЧС погиб в августе 1999 года при тушении пожара в деревне Карповичи. Подвиг парня в третьей школе, где он учился, увековечили еще несколько лет назад – здесь установили мемориальную доску. Теперь школа официально носит имя вечно молодого героя. На базе школы работает клуб юных спасателей-пожарных «Прометей». Для них Вячеслав Сосонко – настоящий пример самоотверженности и отваги.

«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей-4

Дарья Сенько, ученица средней школы № 3 имени Вячеслава Сосонко:
Я являюсь участницей клуба юных спасателей-пожарных «Прометей». Мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни, пропагандируем правила пожарной безопасности, также ходим на разные мероприятия, участвуем в разных акциях. Я горжусь, что наша школа зовется именем Вячеслава Сосонко, потому что для меня он герой. И думаю, для всех жителей Вилейского района.

«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей-7

Кроме того, имя спасателя присвоили переулку в микрорайоне Северный-5.

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# Школы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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