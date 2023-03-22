Удобные велодорожки и ТЦ. В Вилейке начали застраивать микрорайон

Новости Беларуси. Здоровый образ жизни и удобная инфраструктура для жителей Вилейки. Новая велодорожка появится в микрорайоне Северный-5, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее протяженность более километра. Песок уже утрамбован, вскоре строители приступят к укладке тротуарной плитки. Велодорожка объединит два соседних микрорайона – Северный-2 и Северный-5. В ближайшее время здесь начнут возводить первые многоэтажки. Поэтому такой объект инфраструктуры точно будет востребован.

Сергей Михалик, директор УКС Вилейского района:

Детальный план предусматривает строительство 405 квартир. В данном микрорайоне будет произведено строительство крупнопанельного домостроения, торгового центра, пешеходные связи, велодорожки. В разработанном проекте будет обеспечена пешеходная связь для удобства жителей, будет обеспечено освещение наружное.