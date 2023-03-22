Прямой эфир

Удобные велодорожки и ТЦ. В Вилейке начали застраивать микрорайон

22 марта 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здоровый образ жизни и удобная инфраструктура для жителей Вилейки. Новая велодорожка появится в микрорайоне Северный-5, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Удобные велодорожки и ТЦ. В Вилейке начали застраивать микрорайон-1

Ее протяженность более километра. Песок уже утрамбован, вскоре строители приступят к укладке тротуарной плитки. Велодорожка объединит два соседних микрорайона – Северный-2 и Северный-5. В ближайшее время здесь начнут возводить первые многоэтажки. Поэтому такой объект инфраструктуры точно будет востребован.

Удобные велодорожки и ТЦ. В Вилейке начали застраивать микрорайон-4

Сергей Михалик, директор УКС Вилейского района:
Детальный план предусматривает строительство 405 квартир. В данном микрорайоне будет произведено строительство крупнопанельного домостроения, торгового центра, пешеходные связи, велодорожки. В разработанном проекте будет обеспечена пешеходная связь для удобства жителей, будет обеспечено освещение наружное.

Удобные велодорожки и ТЦ. В Вилейке начали застраивать микрорайон-7

Кроме того, в новом микрорайоне появятся две станции для одновременной заправки четырех электроавто.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей
22 марта 2023 13:34

«Для меня он герой». Вилейской школе присвоили имя пожарного, погибшего при спасении людей

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии
22 марта 2023 13:17

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?
22 марта 2023 12:52

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?