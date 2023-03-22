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В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии

22 марта 2023 13:17
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Новости Беларуси. В сердцах минчан звонят колокола Хатыни. В сквере Содружество прошел митинг-реквием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии-1

У памятника воинам-казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение Беларуси, собралась молодежь Партизанского района. К подножию памятника легли красные гвоздики, розы и тюльпаны. Символом мира на белорусской земле стали белые голуби. В знак памяти и скорби о хатынской трагедии они взлетели в небо.

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии-4

Мелания Морозова, ученица школы № 22 им. С.И. Грицевца:
Для меня хатынская трагедия символизирует непокоренность белорусского народа и то, что наши деды, прадеды, прабабушки – все стали на защиту. Мои одноклассники едут в Хатынь на этих весенних каникулах. И я очень жду этой поездки, чтобы почтить память вместе с ними.

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии-7

Кирилл Жидялис, ученик школы № 22 им. С.И. Грицевца:
Ко мне это имеет личное отношение, так как мой прадедушка также воевал. В боях потерял, к сожалению, ногу. Но все-таки он отстоял свое. И мы сейчас живем под мирным небом и в мирной стране.

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии-10

Оксана Довнар, директор школы № 22 им. С.И. Грицевца:
Большая траурная дата для всего белорусского народа и всего народа, который участвовал в Великой Отечественной войне. Поэтому мы не могли остаться в стороне от этой даты и вместе с ребятами пришли сюда, к памятнику казахстанцам, чтобы вместе вспомнить о тех, кто погиб, защищая нашу Родину.

В Партизанском районе молодёжь возложила цветы к памятнику в память о хатынской трагедии-13

Каждый год 22 марта молодежь Партизанского района приходит к памятнику, чтобы в том числе почтить память жителей сожженной Хатыни.

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# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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