Оперативники шли буквально по следам террориста из Гродно. Подробности громкого дела

Новости Беларуси. Ликвидация террориста в Гродно – эта новость, пожалуй, шокировала всех белорусов. До этого дня подробностей было известно немного. Но по крупицам собраны факты. Оказывается, до переезда в Гродно преступник жил некоторое время в Могилеве и не вызывал никаких подозрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но приехав на запад Беларуси, Ломакин (так его звали по фальшивым документам) начал активную преступную деятельность: изучал окрестность у зданий местного КГБ и облисполкома. И даже появлялся у домов руководителей силового блока региона. В рамках следствия уже допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах общались с террористом. Сам он по дороге в больницу скончался. Какие еще подробности известны? В репортаже Сергея Шуманского.

Лена Мельницкая, ведущая:

В Гродно спецподразделение КГБ ликвидировало иностранного гражданина, который оказал им вооруженное сопротивление, сообщает Комитет госбезопасности.

Эта новость в воскресенье, 19 марта, вмиг облетела все инфоленты. Причем не только государственных СМИ и не только в Беларуси. Информационный врыв в интернет-пространстве – результат вполне реального инцидента в доме номер 5 по улице Курчатова в Гродно. Так закончилась спецоперация белорусских силовиков по выявлению экстремистов и скрытых радикалов в самом западном областном центре страны.

Восточные ворота Беларуси – так неофициально называют Могилев гости нашей страны. Россиянам здесь не то что рады – воспринимают как своих. Потому и человека с фамилией Ломакин и российским паспортом белорусский город принял вполне спокойно. Прожив несколько дней в Могилеве, иностранец направляется в Минск, где берет билет в очередной пункт назначения – Гродно. Тем же вечером мужчина заселяется в съемную квартиру по улице Курчатова в областном центре. И снова никаких подозрений он не вызывает. Даже всегда внимательные к чужакам бабушки-соседки нового квартиранта особо не замечали.

Я его не видела, потому что у меня окна все там. Я его не видела, но слышать – слышала. Ходил он, все вроде бы тихо было. Потому что тут было, у нас снималось только сутки, а это было где-то около двух недель. Приходил он в 11, слышу, приходит. Я той телевизор включаю, потому что у меня бессонница. Слышу – ходит. Ну, все нормально. Но чтобы стук или что-то делал, не слышала я. Он мне не мешал совсем. Тихо себя вел.

Разве что внешний вид Ломакина немного смущал своей неестественностью. Длинные крашеные волосы, будто приклеенный нос… По крайней мере, таксист, подвозивший мужчину, именно так запомнил его образ.

Павел Шостак, водитель такси:

Подъехал, был указан третий подъезд. Мужчина вышел из второго, помахал рукой. Что странным показалось – это прическа. Она выглядела неестественно, как будто очень лаком залитая. Он изначально вроде как по телефону говорил, после чего сел в машину назад. Изначально он со мной беседу не заводил. Потом уже, в процессе поездки, подъезжая к автовокзалу, он сказал, что сам из Петербурга, приехал на похороны к тете.

С момента переезда в Гродно Ломакин начинает активную и, как позже выяснится, преступную деятельность. Он подолгу и с нескрываемым интересом прогуливается у зданий местного КГБ и облисполкома, по несколько часов изучает гродненский Ж/Д вокзал, и даже появляется у домов руководителей силового блока региона. Становится очевидным, что гость страны явно приехал не с благими намерениями. Все его действия говорили о подготовке к преступлениям. И вскоре эта информация подтвердилась.

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

В ходе проведения КГБ мероприятий по противодействию терроризму, получена информация о намерении находящихся под контролем иностранных спецслужб белорусских политэмигрантских центров забросить на территорию Республики Беларусь лицо для совершения преступлений террористического характера. В результате проверки первичной информации в поле зрения органов государственной безопасности попал гражданин, который находился на территории Республики Беларусь под установочными данными Ломакин Алексей Николаевич 1981 года рождения.

После двухнедельного изучения города Ломакин приступает к активной фазе воплощения своего террористического плана. В частности, собирает составные части для изготовления взрывчатки. 15 марта он покупает беспроводной звонок с дальностью действия 100 метров, еще один такой же, но уже проводной, а вместе с ним пять метров кабеля.

На следующий день мужчина приобретает 12 метров арматуры, нарезанной частями по 40 сантиметров и две картонные коробки. У опытных оперативников уже не остается сомнений – на их глазах идет подготовка к серьезному теракту, а возможно, и не одному.

18 марта для Ломакина становится точкой невозврата. После долгой и тщательной подготовки преступник направляется в сторону одного из тайников на 38-м километре трассы Гродно – Острино. Там, в схроне в лесу, была спрятана сумка с оружием – автоматом Калашникова, патронами к нему и боевыми гранатами. О том, что за каждым его шагом наблюдают оперативники, Ломакин, конечно, не знал. Забрав сумку, как ни в чем не бывало он направляется обратно на съемную квартиру. Параллельно мужчина бронирует жилье в Гомеле на срок с 21 по 23 марта. Очевидно, что преступник готовит план отхода после совершения теракта в Гродно. И, судя по выбору маршрута, бежать он планирует в Украину. Медлить дальше было нельзя. 19 марта силовики принимают решение о задержании Ломакина. Задача была возложена на группу «А» Комитета госбезопасности.

Боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:

От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица, выдвинулись к указанному адресу: на этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты.

Это кадры оперативной съемки с камеры, упавшей в ходе штурма со щита бойца группы «А». Именно он первым заходил в квартиру с террористом. И именно он первым столкнулся с огневым сопротивлением. В таких случаях спецподразделения во всем мире могут смело открывать огонь на поражение. Но даже в такой ситуации наши ребята до конца оставались людьми с террористом.

Боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:

При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. И ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался.

К счастью, кроме преступника в ходе штурма никто не пострадал. И это еще раз говорит о блестящей подготовке наших силовиков. Правоохранители заранее побеспокоились и о том, чтобы ближайших соседей на момент спецоперации не было в квартирах. Все подходы к дому также перекрыли. Для безопасности жителей ограничили даже движение транспорта. Впрочем, местные какого-либо дискомфорта в этих вынужденных мерах безопасности не увидели. Наоборот, люди с пониманием отнеслись к действиям силовиков.

Я в «Ому» шел, магазин, где-то в 12:15. Какой грохот был! Ну, думаю, что-то упало. Посмотрел, обернулся – силовые структуры были. Президент у нас молодец, у него все под контролем.