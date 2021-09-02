Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вернемся к истории, чтобы ответить на вопрос. Указ о запрете браков с иностранцами был официально отменен после смерти Сталина. Гонения на желающих создать семью с иностранцами продолжались все равно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
И только во времена Брежнева, в 1969 году, был принят Кодекс о семье и браке, который разрешал советским гражданам браки с иностранцами.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Но сделать это было очень сложно, потому что интернациональные семьи создавались только в крупных городах и определенных ЗАГСах.
Наталья Надольская:
Как раньше обстояли дела с иностранными браками?
Наталья Баранова, начальник Московского ЗАГСа с 1984 по 2010, заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь:
Если вы хотите истории – пожалуйста. Дело в том, что, по традиции, в наши времена, когда я работала, 80-е, 90-е годы, начало 2000-х, была такая не то что бы установка, но твердое решение нашего руководства, что браки с иностранными гражданами будут производиться только во Дворце бракосочетания. И это положение действовало довольно долго. У нас был Советский Союз, и мы никогда никого не делили по национальному признаку, сами понимаете. А в 2007 году нам разрешили регистрировать браки уже с гражданами СНГ и иностранными государствами. В общем, с этого момента и начинается наша история, которую мы с вами рассматриваем.
Алена Родовская:
Вы помните свою первую пару, которая были с момента разрешения интернациональных браков?
Наталья Баранова:
Если я сейчас и скажу маленькую статистику по Московскому району, не буду говорить по всему Минску, то да, конечно. Дело в том, что первый год, когда мы выступали в роли дебютантов, то в основном регистрировали браки граждан Республики Беларусь и нашего необъятного теперь уже СНГ. На первом месте, безусловно и до сих пор, лидирует Россия. Второе место прочно заняла Украина, а третье место делят Азербайджан и Армения.
«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина – подробности далее.