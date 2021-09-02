Выйти замуж за иностранца. Белоруска рассказала главные ошибки брака за границей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Анастасия, оглянувшись назад и посмотрев в будущее, за какого иностранца вышла бы замуж? Из какой страны? Какой менталитет для тебя ближе?

Анастасия Феттер, стилист-имиджмейкер, психолог, была замужем за иностранцем:

Не знаю. Мне кажется, дело не в менталитете. Дело в личности, в воспитании человека, в культуре, в семейных ценностях, которые есть у каждого. Нет плохой или хорошей национальности. Я пришла на передачу с одной мыслью, целью – сказать о своих ошибках и предупредить девушек и женщин, кто хочет выйти замуж за иностранца. Одно дело, когда иностранец здесь живет, другое – если вы уезжаете. Алена Родовская:

Давайте по пунктам. Самая первая и главная ошибка.

Анастасия Феттер:

Выходите замуж только в Беларуси. На своей территории, по своим законам, где вы знаете язык, потому что здесь дешевле развестись, если что. Я выходила замуж в Германии и три года ждала своего развода. Год я не могла ничего сделать, потому что по немецким законам нужно год доказанного раздельного проживания с супругом. Я сразу покинула страну, чтобы не было вопросов, что мы можем воссоединиться. Меня муж кормил обещаниями, что он оплатит, а там это 2 500-3 000 евро минимум. А потом он говорил: у меня нет денег, потом, а я хочу переделать ремонт, еще что-то. Мне пришлось отсюда платить пошлину, но это в разы дешевле, и я сама сделала развод.