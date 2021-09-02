Выйти замуж за иностранца. Белоруска рассказала главные ошибки брака за границей
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Анастасия, оглянувшись назад и посмотрев в будущее, за какого иностранца вышла бы замуж? Из какой страны? Какой менталитет для тебя ближе?
Анастасия Феттер, стилист-имиджмейкер, психолог, была замужем за иностранцем:
Не знаю. Мне кажется, дело не в менталитете. Дело в личности, в воспитании человека, в культуре, в семейных ценностях, которые есть у каждого. Нет плохой или хорошей национальности. Я пришла на передачу с одной мыслью, целью – сказать о своих ошибках и предупредить девушек и женщин, кто хочет выйти замуж за иностранца. Одно дело, когда иностранец здесь живет, другое – если вы уезжаете.
Алена Родовская:
Давайте по пунктам. Самая первая и главная ошибка.
Анастасия Феттер:
Выходите замуж только в Беларуси. На своей территории, по своим законам, где вы знаете язык, потому что здесь дешевле развестись, если что. Я выходила замуж в Германии и три года ждала своего развода. Год я не могла ничего сделать, потому что по немецким законам нужно год доказанного раздельного проживания с супругом. Я сразу покинула страну, чтобы не было вопросов, что мы можем воссоединиться. Меня муж кормил обещаниями, что он оплатит, а там это 2 500-3 000 евро минимум. А потом он говорил: у меня нет денег, потом, а я хочу переделать ремонт, еще что-то. Мне пришлось отсюда платить пошлину, но это в разы дешевле, и я сама сделала развод.
Анастасия Феттер:
Вторая ошибка – рожайте ребенка только в Беларуси. У нас нет детей, поэтому у меня не было таких вопросов. Но я знаю, сколько слез и проблем. Если ребенок родился и тут же получает гражданство, почти нереально вывезти. Если это арабские страны, то вообще никто не поможет. Там в законе вообще – ребенок остается, он собственность государства, мама не может вывезти. Мой муж, зная его характер, никогда бы не дал разрешение вывезти своего ребенка. Поэтому я благодарная судьбе, что так получилось.
Анастасия Феттер:
Третья ошибка – ищите работу заранее, понимайте, куда вы едете, узнавайте историю семьи, учите язык, потому что многие девочки – мы без языка. У меня два языка, я могла плюс третий, русский. В Германии около 10 миллионов русских, в магазине можно встретить. Но девочки хотят уехать без языка. И не в Германию, а в страны, где даже с английским похуже. Я поражаюсь, как можно так халатно относиться. Я очень свободный человек в выражении своих мыслей, не стесняюсь подойти, попросить помощи. Но, поверьте, я прошла ад.
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