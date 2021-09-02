В Минской области приступили к осенним полевым работам. Аграрии проведут химпрополку и внесут удобрения

Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к осенним полевым работам. Уже завершен сев озимого рапса. Общая площадь составила почти 110 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Успешно справились и хозяйства Стародорожского района. Здесь рапс засеяли на площади более 2 тысяч гектаров. Сейчас специалистам необходимо провести осеннюю химпрополку и внести микроэлементы.

Алексей Петрушеня, заместитель председателя Стародорожского райисполкома:

Все элементы технологии соблюдены на 100 %, внесены удобрения, запахано было заранее (за две недели), что требует технология. Ставим для себя задачу получить урожайность по району не менее 25 центнеров с гектара. В этом году 50 % площадей у нас посеяны гибридами зарубежной селекции. Поэтому, я думаю, это тоже даст свой результат.

Аграрии также ведут сев сурепицы. Под эту культуру отвели около 1 700 гектаров. А в конце недели приступят к севу озимых зерновых. Под эти культуры в центральном регионе отведут более 340 тысяч гектаров.