На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?

Новости Беларуси. Баланс теории и практики, уровень зарплат рабочих и инновации в образовании. Вице-премьер Игорь Петришенко 23 июля ознакомился с материально-технической базой столичного Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году здесь открывают специальность «техник-мехатроник». В распоряжении учащихся – две новые лаборатории с современным оборудованием. Станками здесь можно управлять с помощью компьютера. Есть возможности программировать роботов. Налажено цифровое производство. Это так называемый «Завод будущего 4.0».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Идет очень тесное сопряжение между образованием и производством. Это очень важно. Мы должны учить наших людей тому, что востребовано на производстве. Это обучение должно на шаг, на два идти вперед.