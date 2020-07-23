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На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?

23 июля 2020 17:00
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Новости Беларуси. Баланс теории и практики, уровень зарплат рабочих и инновации в образовании. Вице-премьер Игорь Петришенко 23 июля ознакомился с материально-технической базой столичного Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-1

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-3

В 2020 году здесь открывают специальность «техник-мехатроник». В распоряжении учащихся – две новые лаборатории с современным оборудованием. Станками здесь можно управлять с помощью компьютера. Есть возможности программировать роботов. Налажено цифровое производство. Это так называемый «Завод будущего 4.0».

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-6

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-8

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Идет очень тесное сопряжение между образованием и производством. Это очень важно. Мы должны учить наших людей тому, что востребовано на производстве. Это обучение должно на шаг, на два идти вперед.

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-11

На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?-13

Сейчас в колледже обучаются около 800 молодых людей. К их услугам также бассейн, тренажерные залы, секции по интересам. Иногородним предоставляют общежитие.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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