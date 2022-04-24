«В любом случае придётся идти к врачу и дальше повторно обследоваться». Студенты радиотехнического колледжа о новой разработке

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

У нас в гостях финалист конкурса «100 идей для Беларуси» Болтромеюк Матвей. Вместе с однокурсниками он разработал мобильное приложение, с помощью которого можно загрузить свои фотографии родинок и проверить их на онкологии.

Матвей Болтромеюк, финалист проекта «100 идей для Беларуси»:

Суть нашего проекта заключается в том, что мы с помощью телефона или любого другого устройства с камерой и с выходом в интернет можем сделать фотографию нашей родинки и отправить ее на сайт, и наша нейронная система проверит, является ли она злокачественной. Наша нейронная система обучалась на фотографиях, которые доступны в интернете, то есть это были фотографии родинок с каким-то уже результатом, и тем самым она обучалась. Кристина Сущеня, СТВ:

То есть приложение заменяло поход к врачу, и человек мог узнать, возможно, что-то плохое. Матвей Болтромеюк:

Он мог узнать о своей родинке. Илона Волынец:

А с реальными специалистами вы консультировались, когда создавали?

Матвей Болтромеюк:

Нет еще, не консультировались. Но ребята доделают до конца приложение, и им предоставят возможность проверить это на больнице. Кристина Сущеня:

Побольше расскажите, чем вы сейчас конкретно занимаетесь? Почему вам стало это интересно, с чего вы вдруг решили заниматься этим?

Святослав Гладун, учащийся Минского радиотехнического колледжа:

На данный момент мы занимаемся разработкой приложения нейронных сетей, пытаемся его улучшить, чтобы оно работало еще точнее и давало еще более точный результат. По поводу практики с врачами, мы уже посещали Министерство здравоохранения, и там мы договорились о тестировании нашего приложения в больницах со специалистами. Мы будем его проверять. Кристина Сущеня:

Возможно, вот-вот – и приложение уже будет доступно жителям большого города. Святослав Гладун:

Да. Оно будет абсолютно бесплатным. В любом случае придется идти к врачу и дальше повторно обследоваться. Кристина Сущеня:

Это хорошо, потому что мало кто из нас бегает по врачам. Илона Волынец:

София, почему вам интересна медицинская тематика? Или все-таки это больше не про медицину для вас?