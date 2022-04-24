«В любом случае придётся идти к врачу и дальше повторно обследоваться». Студенты радиотехнического колледжа о новой разработке

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
У нас в гостях финалист конкурса «100 идей для Беларуси» Болтромеюк Матвей. Вместе с однокурсниками он разработал мобильное приложение, с помощью которого можно загрузить свои фотографии родинок и проверить их на онкологии.
Матвей Болтромеюк, финалист проекта «100 идей для Беларуси»:
Суть нашего проекта заключается в том, что мы с помощью телефона или любого другого устройства с камерой и с выходом в интернет можем сделать фотографию нашей родинки и отправить ее на сайт, и наша нейронная система проверит, является ли она злокачественной. Наша нейронная система обучалась на фотографиях, которые доступны в интернете, то есть это были фотографии родинок с каким-то уже результатом, и тем самым она обучалась.
Кристина Сущеня, СТВ:
То есть приложение заменяло поход к врачу, и человек мог узнать, возможно, что-то плохое.
Матвей Болтромеюк:
Он мог узнать о своей родинке.
Илона Волынец:
А с реальными специалистами вы консультировались, когда создавали?
Матвей Болтромеюк:
Нет еще, не консультировались. Но ребята доделают до конца приложение, и им предоставят возможность проверить это на больнице.
Кристина Сущеня:
Побольше расскажите, чем вы сейчас конкретно занимаетесь? Почему вам стало это интересно, с чего вы вдруг решили заниматься этим?
Святослав Гладун, учащийся Минского радиотехнического колледжа:
На данный момент мы занимаемся разработкой приложения нейронных сетей, пытаемся его улучшить, чтобы оно работало еще точнее и давало еще более точный результат. По поводу практики с врачами, мы уже посещали Министерство здравоохранения, и там мы договорились о тестировании нашего приложения в больницах со специалистами. Мы будем его проверять.
Кристина Сущеня:
Возможно, вот-вот – и приложение уже будет доступно жителям большого города.
Святослав Гладун:
Да. Оно будет абсолютно бесплатным. В любом случае придется идти к врачу и дальше повторно обследоваться.
Кристина Сущеня:
Это хорошо, потому что мало кто из нас бегает по врачам.
Илона Волынец:
София, почему вам интересна медицинская тематика? Или все-таки это больше не про медицину для вас?
София Кирпиченок, учащаяся Минского радиотехнического колледжа:
Да, для нас это больше не про медицину. Святославу данный проект интересен тем, что он хочет связать свою жизнь с нейросетями, поэтому он хочет разработать эту нейросеть. Для меня это интересно с точки зрения разработки веб-приложений, потому что я хочу связать свою жизнь с этим. Я буду создавать клиентскую часть данного приложения, то есть как это будет выглядеть. У нас еще есть один участник в нашем проекте. Она будет заниматься серверной частью, то есть как это все будет работать и связываться с нейросетью.
«Мы уже внедряем эту разработку». Сотрудница НАН Беларуси о генетическом паспорте и тесте на стрессоустойчивость (здесь подробности).