«Проникли во все сферы нашей жизни». Председатель Совета молодых учёных НАН Беларуси об IT-технологиях

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Хотелось бы услышать мнения ученых по поводу вашей разработки. Сейчас к нашему разговору присоединяется Станислав Степанович Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси. Нам интересно знать ваше мнение. Будет ли это приложение полезно обществу?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Очень рад за ребят, что они свои идеи воплощают в практическую жизнь, нашу жизнь. Это значит, что они интересуются чем-то новым, то есть интересуются инновациями, наукой и внедряют свои какие-то новые знания в жизнь. Безусловно, это приложение будет интересным. Очень важно, чтобы эти технологии нашли свое применение в учреждениях здравоохранения, на практике показали свою жизнеспособность. Тем не менее ребята нам уже продемонстрировали, что их идеи вышли за рамки чистой идеи, нашли уже практическое применение, то есть они свои знания применили на практике. Это очень здорово. Я уверен, что у них все получится.

Кристина Сущеня, СТВ:

Перед нами будущие IT-специалисты. Может, пора их к себе переманивать под крыло Академии наук?

Станислав Юрецкий:

Да, я уже об этом подумал.