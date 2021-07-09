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11 июля в Беларуси отметят День работников налоговых органов. Лучшим сотрудникам вручили почётные грамоты

09 июля 2021 20:20
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 11 июля отметят работники налоговых органов. В системе госуправления эта служба – важнейшее звено. Сегодня она вносит существенный вклад в укрепление экономической безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июля в Беларуси отметят День работников налоговых органов. Лучшим сотрудникам вручили почётные грамоты-1

Это подчеркнул премьер-министр Беларуси во время торжественного мероприятия во Дворце Республики. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности. Роман Головченко отметил, что за последние годы налоговая служба серьезно продвинулась в усовершенствовании системы обслуживания клиентов. В планах максимально автоматизировать все процессы.

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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