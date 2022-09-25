«Это уродство, это гниль, это мерзость». Азарёнок прокомментировал реакцию на убийство Алексея Журавко

Зловещий теракт произошел этой ночью. Высокоточной американской ракетой HIMARS ВСУ нанесли удар по гостинице, где жил бывший народный депутат и большой друг нашей страны Алексей Журавко. Все это вызвало радость и ликование у наших оппонентов, перешедшее по привычке в глумление. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Журавко:

В данный момент белорусский народ должен как никогда сплотиться вокруг парламента, вокруг Президента своего, вокруг лидеров собственного мнения, которые держат патриотизм, память, ценят стариков, дедушек, бабушек, пропускают беременных, уступают место. Вот это самое ценное. Подробности здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Теперь этот эфир из вечности. Второй раз за месяц в этой студии траурный портрет. Алексея Журавко убили. Ночью. Спящего. Американской ракетой HIMARS. При точном наведении. По херсонской гостинице. Ублюдки. И ведь даже не стесняются. Даже не пытаются выглядеть людьми. И наши подтянулись. Посмотрите, наркоман из Польши написал: «В Херсоне под ракетный удар попала гостиница, где жили российские пропагандисты. По предварительной информации, ликвидирован бывший депутат Верховной рады, предатель Алексей Журавко». А вот его адепты в комментариях. Мерзость. Разве можно называть их людьми? БЧБ – это мутация, это уродство, это гниль, это мерзость.

Григорий Азаренок:

А давайте кое-что представим. Допустим, на территории Беларуси происходят боевые действия. И условный Гродно занят пропольскими повстанцами. И вот представьте, войска, подконтрольные Минску, жахнули высокоточной ракетой по гродненской гостинице, где жили бы оппозиционные журналисты и депутат польского Сейма. Что было бы в мире? Вой стоял бы нестерпимый, Блинкен собирал бы Совбез ООН, Дуда приехал бы фоткаться и плакать на руинах, правозащитницы всего мира выперлись бы с плакатами, Боррель произнес бы очень много слов, ЕСПЧ, ЮНЕСКО, общество филателистов, педофилистов, все были бы на марше с траурными харями.

Григорий Азаренок:

А сейчас ни одна шваль европейская рот не откроет. А бандеровцы со змагарами неприкрыто злорадствуют. Дальше только нецензурно. А происходит этого оттого, что к власти там пришли персонажи, которые торгуют людьми. И в прямом смысле тоже. Про то, как раненых украинских солдат разрезают на органы и гонят на богатый Запад, куча расследований. Да и не стесняется уже никто. Но эти торгаши продают целые народы. Сдают их под услуги западным сутенерам. Торгуют судьбами, торгуют душами. Потому очень важная фраза из разговора Президента с журналистами: я не торгую людьми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никогда не торгуюсь людьми. Может, потому что я человек деревенский, не в Минске вырос в современное время. Я видел, что такое нищета. Видел настоящую дружбу, взаимопомощь. И дрались мы: полено на плечо или оглоблю и друг с другом. А потом помогали друг другу. Поэтому личное, из моего детства, довлеет надо мной. Я всегда готов бросаться в огонь и полымя, чтобы защитить человека. Поэтому никакого торга нет и быть не может. Вы из этого должны делать один вывод. Если они будут у власти, они будут точно так поступать, как они говорят. Вот точно так будет. Я никогда этого не делал и делать не собираюсь. «За деньги или просто так я судьбами людей не торгую». Есть ли в законопроекте об амнистии политическая выгода? Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Это было сказано в контексте помилования и амнистии. Но есть кое-что глубже. Президент не зря вспомнил деревенское детство. В этом ключ к пониманию Беларуси и ее лидера. Деревня. В самом высоком и метафизическом понимании этого слова. Деревенский быт всегда называли «ладом». Книга такая есть у Василия Белова. Почитайте. Лад между людьми. Лад с детьми. Лад с родителями, со всем родом. Лад во всем, как бы не было бедно, но все должно быть в ладу. И вот это и есть наша национальная идея – не благополучие, не потребительство, не западное мелочное делячество, а лад. Здесь не торгуют людьми. Здесь все по справедливости. Здесь не убивают от черной ненависти. Здесь наш лад.