На что способны фейки и как не стать жертвой чужого умысла? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Как развернуть купол от фейков? Какое оружие на международной передовой бьет осколочным по психике? Почему информационная стерильность спасет от инфицирования ложью?

С какой трибуны сегодня взывают к мировому порядку и кто в ООН пытается крыть пиковой мастью? 26 сентября в вечернем прайм-тайме СТВ в прямом эфире соберутся эксперты, чтобы разложить все по существу.