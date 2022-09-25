На что способны фейки и как не стать жертвой чужого умысла? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Как развернуть купол от фейков? Какое оружие на международной передовой бьет осколочным по психике? Почему информационная стерильность спасет от инфицирования ложью?
Анонс площадки «По существу» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как развернуть купол от фейков? Какое оружие на международной передовой бьет осколочным по психике? Почему информационная стерильность спасет от инфицирования ложью?
Анонс площадки «По существу» в программе «Неделя» на СТВ.
С какой трибуны сегодня взывают к мировому порядку и кто в ООН пытается крыть пиковой мастью? 26 сентября в вечернем прайм-тайме СТВ в прямом эфире соберутся эксперты, чтобы разложить все по существу.
Включайте одноименное ток-шоу в 18:30, будем разбираться вместе.