Прямой эфир

На что способны фейки и как не стать жертвой чужого умысла? Анонс ток-шоу «По существу»

25 сентября 2022 13:13
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Новости Беларуси. Как развернуть купол от фейков? Какое оружие на международной передовой бьет осколочным по психике? Почему информационная стерильность спасет от инфицирования ложью?

Анонс площадки «По существу» в программе «Неделя» на СТВ.

На что способны фейки и как не стать жертвой чужого умысла? Анонс ток-шоу «По существу»-1

С какой трибуны сегодня взывают к мировому порядку и кто в ООН пытается крыть пиковой мастью? 26 сентября в вечернем прайм-тайме СТВ в прямом эфире соберутся эксперты, чтобы разложить все по существу.

Включайте одноименное ток-шоу в 18:30, будем разбираться вместе.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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