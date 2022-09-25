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«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые

25 сентября 2022 11:32
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Новости Беларуси. В парке имени 900-летия Минска состоялся забег «Золотая осень» ко Дню машиностроителя. Более 250 участников вышли на дистанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-1

Самому юному бегуну – 5 лет, а самому взрослому – 93 года. На выбор две дистанции: в 1 и 15 километров. Не одно поколение своим личным примером 25 сентября в очередной раз доказали, что в здоровом теле – здоровый дух.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-4

Не холодно вам?  
Нет, нормально, я закаленная, хожу зимой по снегу босиком!  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-7

Мы каждый год участвуем, не только сегодня. Уже лет 30, наверное, бегаем.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-10

Мы каждый год встречаемся, бегаем марафоны. В этом году марафон «Радуга» бегали, Минский полумарафон. У нас уже традиция встречаться с друзьями и проводить бег.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-13

Мне 76 год. Занимаюсь со школы. Пробежал километр, сейчас побегу пятнашку. Для молодежи пример ветеранов должен быть. Все-таки молодежь смотрит, что если в таком возрасте бегут, то и им нужно бежать.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-16

Парковая зона у Чижовского водохранилища сегодня стала площадкой для личных рекордов и преодоления себя. Чтобы стать частью спортивного праздника, приехали и представители регионов.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-19

Я из Витебска. Поездом приехали с утра. Размялись, пробежали – и вперед. Погода для бега хорошая, бежалось достаточно хорошо. Именно на этих соревнованиях я первый раз, но бегаю достаточно давно, участвую во многих соревнованиях.  

«Поездом приехали с утра». В Минске в забеге ко Дню машиностроителя участвовали дети и взрослые-22

Популяризация здорового образа – главная цель таких забегов. Они стали уже поистине традиционными для белорусов. И с каждым годом на дистанции выходят все больше людей.  

# Спортивный праздник # общество # Фотофакт

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