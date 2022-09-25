«Самостоятельно выполнила себе аборт». Главврач рассказал истории из практики

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Отзывчивость и доброта, профессионализм и самоотверженность – это то, что действительно присуще каждому белорусу, а медику тем более. И именно на эту тему мы сегодня поговорим с членом Совета Республики, главным врачом Могилевской областной детской больницы Игорем Каско. В чем сложность медицинского работника и кто на эту специальность не подходит? Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, что входит в обязанности главного врача Могилевской областной детской больницы?

Игорь Каско, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Их можно рассматривать с разных сторон. Можно рассматривать со стороны должностной инструкции. В первую очередь это организационно-распорядительная деятельность. Это административно-управленческие функции: управление финансами стационара, обеспечение кадрового потенциала, подбор кадров, расстановка в стационаре. Основная функция – это организация лечебно-профилактической работы и ее общее руководство в стационаре. Как областной стационар мы оказываем организационно-методическую функцию для других лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям нашего региона, поэтому они достаточно обширны. Никита Рачиловский:

Вы работали врачом анестезиологом-реаниматологом. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт. С чем вам приходилось сталкиваться?

Игорь Каско:

Дело в том, что профессия анестезиолога-реаниматолога достаточно разноплановая, если анестезиолог-реаниматолог работает на нашем третьем уровне оказания медицинской помощи детям на территории областных лечебных учреждений. Это не только анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у детей, но и работа в выездной бригаде, когда специалисты областного стационара выезжают к наиболее тяжелым детям региона и оказывают медицинскую помощь в районах области. Работа анестезиолога-реаниматолога как интенсивного терапевта. Это уже в отделении реанимации интенсивной терапии самого областного стационара. Никита Рачиловский:

Чтобы стать врачом, нужно учиться очень много лет. Нужны выдержка и стойкость. Какой бы вы дали совет тем, кто планирует выбрать или уже выбрал для себя путь врача? Игорь Каско:

Если вы молодой человек и хотите стать врачом, то в первую очередь нужно посмотреть на себя, чтобы не терять время в этой жизни. Дело в том, что врачебная специальность особенная, и врач должен обладать определенными человеческими качествами. В первую очередь это доброта, любовь ко всему живому, стремление помочь всему живому, в том числе и человеку. Почему это очень важно? Потому что это не бизнес. Если вы хотите стать хорошим врачом, если вы хотите получать удовольствие от той работы, которую вы делаете, то вы должны соответствовать психологически по тем качествам, которые у вас есть. Никита Рачиловский:

Какие качества категорически не должны быть у врача, на ваш взгляд? Игорь Каско:

Жестокость, равнодушие. Этих качеств ни в коем случае не должно быть, потому что люди приходят с бедой, здоровым, честно вам скажу, никто еще не пришел, и здесь надо помогать, спасать людей. Истории врача о своей деятельности Никита Рачиловский:

Вы бы не могли поделиться историей из своей профессиональной практики, которая либо многому вас научила, либо осталась в вашей памяти навсегда?

Игорь Каско:

Все истории, особенно анестезиолога-реаниматолога, главного врача, они, как правило, не сильно медийные, про них сильно не расскажешь. Хочется сказать, что они разноплановые. Когда-то меня очень впечатлила история такого плана. Наша реанимационная выездная бригада была вызвана в один из районов. Молодая женщина решила избавиться от беременности и самостоятельно выполнила себе аборт. К сожалению, она погибла. Остался глубоко недоношенный ребенок, 800-граммовый. Наши реаниматологи оказали медицинскую помощь на месте и привезли в областной стационар. На удивление, несмотря на то, что была зима, что ребенок был на улице, он остался жив и вырос. Наверное, самое душевное впечатление – это когда его приехала забирать бабушка. Бабушке было 89 лет. Она стала на колени перед отделением, сказала: «Спасибо, ребята, что вы мне оставили внука». Эта ситуация чисто психологически очень серьезная, влияет, особенно на меня, молодого врача, когда пожилой человек вдруг становится перед тобой на колени. 89 лет! С недоношенным полуторакилограммовым ребенком. Другая история, может быть, более позитивная. Иногда бывает такое, что выпавший из окна ребенок, а у нас такая история была – с пятого этажа, оказался абсолютно без повреждений. И это такая счастливая случайность, хотя в целом это, конечно, безалаберность родителей. И здесь надо реагировать соответствующим образом. И сразу. А третья история… Когда ко мне приехали родители со своим парнем, он десятиклассник. Приехали мама, отец из Кричева (Могилевская область) с вопросом: а можно ли пройти обследование, потому что наш парень сказал, что хочет быть военным, видит, что пора родину защищать, можно ли пройти обследование, чтобы он был годен, чтобы никаких вопросов по военной службе у него не возникло?

Никита Рачиловский:

Очень интересные истории, спасибо, что поделились ими. Вы также еще окончили Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Как вам удалось совместить две разные сферы деятельности по образованию? Игорь Каско:

Выбор второго учебного заведения был неслучайным. На должность главного врача я заступил в 2004 году, и уже к 2008 году я созрел, что надо приобретать функции управленца. В Академии управления при Президенте как раз был факультет государственного управления социальной сферы. Это мой факультет, и навыки, функции управленца я приобрел там. Никита Рачиловский:

Может быть, какими-то воспоминаниями студенческих лет вы можете поделиться, которые вам позволили окончательно определиться с выбором, что вы правильно поступили, что это ваш профиль? Игорь Каско:

Понимание, что это мой профиль, пришло позже, не при поступлении. Я поступал в медицинский ВУЗ, потому что готовился по биологическим специальностям. Когда пошли больше клинические дисциплины после 3 курса, когда началось общение с людьми, когда началась коммуникация с пациентом, разговор, – вот здесь, наверное, я понял, что все-таки это мое. Каково это – быть главврачом и сенатором в одном лице? Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать деятельность сенатора с основной работой? Игорь Каско:

Это может быть только в одном случае – если рядом с тобой высокопрофессиональный, высокоорганизованный коллектив (заместители, руководители структурных подразделений, врачи, медицинские сестры, санитарочки). Если коллектив работает слаженно и дружно… Они оставляют мне время, чтобы можно было заниматься общественной деятельностью. Никита Рачиловский:

С какими вопросами к вам наиболее часто обращаются граждане в ходе личных приемов либо по телефонной линии? Игорь Каско:

Количество вопросов огромное. Они затрагивают абсолютно все сферы деятельности. Это могут быть и какие-то внутрисоседские споры, и споры о земле, и работа ЖКХ, вопросы, как получить образование, как оно функционирует, – они абсолютно разные.

Никита Рачиловский:

Вы являетесь членом общественной организации «Белорусский детский фонд». Расскажите, пожалуйста, чем занимается фонд? Какие его основные задачи? Игорь Каско:

Белорусский детский фонд – это старейшая в республике такая организация благотворительная. Она организована еще в 1988 году. Основной задачей этой организации является оказание помощи детям, причем любой: юридической, социальной, гуманитарной, организации медицинского обеспечения. И основной контингент, на который направлена деятельность, – это дети, оставшиеся без родителей, детские дома семейного типа, заболевшие дети, дети-инвалиды. В первую очередь мы организуем для них помощь для адаптации в жизни. В детских домах семейного типа оказываем помощь… Начинали, даже были крупные проекты, когда покупались дома, где в последующем они могли жить со своими семьями. И это прошло по ряду областей, в том числе и в Могилевской области у нас есть дома семейного типа. И, конечно же, ряд благотворительных проектов, которые имеют четкие социальную и медицинскую направленности. Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какую основную мысль нужно сегодня доносить до молодежи? Игорь Каско:

Учите историю. Жизнь – такая сложная штука, что, как правило, она развивается по одной и той же спирали, но на более новом уровне. Как правило, история помогает нам понять, что может быть завтра, что происходит сегодня, делать соответствующие выводы, потому что история – это то, что позволяет человеку сохранить у себя абсолютно человеческие факторы. Вы должны любить родину, потому что другой у вас не будет. Вы должны любить друг друга и заботиться о ближних своих. Это обязательно. И последний совет: помните, что ваше продолжение – это ваши дети. И детей должно быть много. Не нужно беречь и оставлять себе время пожить для себя. Потом может быть по-всякому: может не получится либо будет сильно дорого и не так качественно. Но дети, рожденные вовремя и в любви, – это ваше. Никита Рачиловский:

Немного о личном. Какое у вас есть хобби? Игорь Каско:

Если я бы не стал медицинским работником, судя по всему, стал бы строителем. Это какое-то с детства качество, которое постоянно мне не дает жить спокойно. Я все время ищу себе новые объекты какие-то, где можно приложить руку. Возможно, это какое-то желание трансформировать мир вокруг себя либо что-то изменить. И эта трансформация всегда идет на создание уюта, красоты и логистики. Если сказать о деятельности в медицинском учреждении. Мы в первую очередь стараемся решать те проблемы, которые необходимо решать. Которые возникают, которые диктует сама жизнь. Никита Рачиловский:

Несмотря на то, что строитель и врач – это вещи разноплановые, вам удается комбинировать и внедрять на практике. Мне кажется, это очень хороший пример, и вам удалось реализовать ту цель, которую вы хотели.