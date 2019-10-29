«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов
Экологическая кампания «Обустроим малую родину» набирает обороты. В благое и чистое дело в буквальном смысле включилась вся страна. Республиканскими субботниками дело не ограничивается: целая серия акций и мероприятий «Чистый двор», «Чистый берег», «Чистый лес» и множество других – прокатится по стране вплоть до ноября.
Внести свой вклад в благоустройство района, двора, ближайшего парка или водоема может каждый. Посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора – даже маленькое дело рождает большую пользу.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Екатерина Кузнецова и заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Кузьмич.
Как вы находите участников?
Екатерина Кузнецова, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Наверное, сегодня экологический дружественный образ жизни становится модным. И для городского жителя, мне так кажется, проблемой является: «Хочу посадить дерево, но нет лопаты, не знаю, где брать саженцы и где сажать». Вот именно поэтому в этом году мы решили помочь таким горожанам, которые достаточно сознательны, чтобы уже понимать, что да, хочу поучаствовать и посадить дерево.
Наши все областные комитеты природных ресурсов на своих сайтах разместили информацию: каждую субботу до 2 ноября есть возможность узнать, где именно, какие парки, скверы, дворы озеленяются и своими силами поучаствовать. Вам дадут все: лопату, саженцы, специально обученного человека, который проследит, чтобы дерево было посажено правильно и в итоге прижилось. Мы делаем совместно с жилищно-коммунальными службами и «Зеленстроями». Это не только технологический момент, просто чтобы было посажено дерево, но и это еще большая доля просветительского момента. Мы призываем брать детей. Мне кажется, это теплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево.