Прямой эфир

«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов

29 октября 2019 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экологическая кампания «Обустроим малую родину» набирает обороты. В благое и чистое дело в буквальном смысле включилась вся страна. Республиканскими субботниками дело не ограничивается: целая серия акций и мероприятий «Чистый двор», «Чистый берег», «Чистый лес» и множество других – прокатится по стране вплоть до ноября.

«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов -1

Внести свой вклад в благоустройство района, двора, ближайшего парка или водоема может каждый. Посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора – даже маленькое дело рождает большую пользу.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Екатерина Кузнецова и заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Кузьмич.

«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов -4

Как вы находите участников?

Екатерина Кузнецова, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Наверное, сегодня экологический дружественный образ жизни становится модным. И для городского жителя, мне так кажется, проблемой является: «Хочу посадить дерево, но нет лопаты, не знаю, где брать саженцы и где сажать». Вот именно поэтому в этом году мы решили помочь таким горожанам, которые достаточно сознательны, чтобы уже понимать, что да, хочу поучаствовать и посадить дерево.

«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов -7

Наши все областные комитеты природных ресурсов на своих сайтах разместили информацию: каждую субботу до 2 ноября есть возможность узнать, где именно, какие парки, скверы, дворы озеленяются и своими силами поучаствовать. Вам дадут все: лопату, саженцы, специально обученного человека, который проследит, чтобы дерево было посажено правильно и в итоге прижилось. Мы делаем совместно с жилищно-коммунальными службами и «Зеленстроями». Это не только технологический момент, просто чтобы было посажено дерево, но и это еще большая доля просветительского момента. Мы призываем брать детей. Мне кажется, это теплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево.

«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов -10

На каждого минчанина приходится 17 квадратных метров зелени. Это много или мало?

# Озеленение # общество # Екатерина Кузнецова # Андрей Кузьмич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БелЖД с декабря станет ездить в Варшаву и Прагу
29 октября 2019 06:47

БелЖД с декабря станет ездить в Варшаву и Прагу

Больше аналитики и меньше фейков. Роль региональных СМИ обсудили на форуме «Выборы-2019»
29 октября 2019 06:30

Больше аналитики и меньше фейков. Роль региональных СМИ обсудили на форуме «Выборы-2019»

В Малиновке столбы обмотали железной сеткой, чтобы не клеили объявления
28 октября 2019 19:43

В Малиновке столбы обмотали железной сеткой, чтобы не клеили объявления