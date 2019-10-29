«Это тёплое и сплачивающее действие, когда папа с сыном сажают дерево». До 2 ноября можно принять участие в озеленении городов

Экологическая кампания «Обустроим малую родину» набирает обороты. В благое и чистое дело в буквальном смысле включилась вся страна. Республиканскими субботниками дело не ограничивается: целая серия акций и мероприятий «Чистый двор», «Чистый берег», «Чистый лес» и множество других – прокатится по стране вплоть до ноября.

Внести свой вклад в благоустройство района, двора, ближайшего парка или водоема может каждый. Посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора – даже маленькое дело рождает большую пользу. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Екатерина Кузнецова и заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Кузьмич.

Как вы находите участников? Екатерина Кузнецова, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Наверное, сегодня экологический дружественный образ жизни становится модным. И для городского жителя, мне так кажется, проблемой является: «Хочу посадить дерево, но нет лопаты, не знаю, где брать саженцы и где сажать». Вот именно поэтому в этом году мы решили помочь таким горожанам, которые достаточно сознательны, чтобы уже понимать, что да, хочу поучаствовать и посадить дерево.