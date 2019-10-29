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Больше аналитики и меньше фейков. Роль региональных СМИ обсудили на форуме «Выборы-2019»

29 октября 2019 06:30
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Новости Беларуси. Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов, в том числе по остросоциальной и политической проблематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли более 150 региональных журналистов на специальном форуме «Выборы – 2019».

Больше аналитики и меньше фейков. Роль региональных СМИ обсудили на форуме «Выборы-2019»-1

Посвятили его вопросам проходящей в стране избирательной кампании, в которой немалая роль в формировании общественного мнения отводится средствам массовой информации. В частности, речь о дефиците хороших аналитических материалов, политической аналитики и переизбытке фейковой информации, что подрывает доверие к традиционным источникам.

Больше аналитики и меньше фейков. Роль региональных СМИ обсудили на форуме «Выборы-2019»-4

По итогам форума была сформирована единая концепция работы СМИ при освещении важного политического события. Доступность информации на парламентских выборах и её открытость проконтролируют и специальные наблюдатели. Только Федерация профсоюзов Беларуси планирует выдвинуть более 6 тысяч человек.

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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