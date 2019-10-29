На каждого минчанина приходится 17 квадратных метров зелени. Это много или мало?

Есть такой термин «уровень озелененности»: что это такое и насколько у нас с этим хорошо, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Андрей Кузьмич, заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Есть термин «уровень озелененности» и есть термин «обеспеченность населения озелененными территориями». Если говорить про города, обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования у нас нормируется. Установлены специальные экологические нормативы, которые, в зависимости от величины города, составляют от 8 до 17 метров квадратных на одного городского жителя. Если говорить про город Минск, это 17 метров квадратных на одного жителя. Если применяются нормативы при разработке генеральных планов городов, при разработке генерального плана города Минска рассчитали фактическую обеспеченность населения, которая составляет 21 метр квадратный.