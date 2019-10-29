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БелЖД с декабря станет ездить в Варшаву и Прагу

29 октября 2019 06:47
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы. По новым направлениям поезда начнут движение с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелЖД с декабря станет ездить в Варшаву и Прагу-1

В ежедневном режиме запустят составы из Гомеля в Новозыбков, а также станет проще и удобнее добраться из Беларуси в Варшаву и Прагу. При этом билет на поезд в этом сообщении будет стоить 44 рубля, а в чешском направлении обойдётся в 134.

БелЖД с декабря станет ездить в Варшаву и Прагу-4

Более подробную информацию о расписании движения поездов и стоимости проезда можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги. 

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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