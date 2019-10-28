В Малиновке столбы обмотали железной сеткой, чтобы не клеили объявления

Новости Беларуси. В борьбе с расклейщиками объявлений все методы хороши. А потому столбы на Громова обтянули сеткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики напоминают: размещение рекламы на столбах, подъездах и остановках незаконно. Свои объявления можно клеить лишь на специальных досках.