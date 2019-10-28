В Малиновке столбы обмотали железной сеткой, чтобы не клеили объявления
Новости Беларуси. В борьбе с расклейщиками объявлений все методы хороши. А потому столбы на Громова обтянули сеткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Коммунальщики напоминают: размещение рекламы на столбах, подъездах и остановках незаконно. Свои объявления можно клеить лишь на специальных досках.
Но многих возможность получить штраф не останавливает. А работникам «Мингорсвета», тем временем, по несколько раз в неделю приходится очищать столбы от клея и бумаги. А потому борются с расклейщиками объявлений самыми разными способами. Например, мешают краску с крупнозернистым песком и этой смесью покрывают столбы.
Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
Заключили договор на автодозвон этих расклейщиков. Наши работники срывают, выписывают номера, мы их включаем в базу.