«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме

Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с мнениями, которые нашим корреспондентам высказали белорусы в разных регионах страны. Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с мнениями, которые нашим корреспондентам высказали белорусы в разных регионах страны. Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Я пойду на референдум. Я считаю, что это мой гражданский долг. И я заинтересована в будущем своей страны.
Референдум – это волеизъявление народа. И непосредственно каждый человек хочет жить спокойно, счастливо в развивающемся государстве, быть гордым за свою страну.
Очень важно выразить свою гражданскую позицию, не просто оглядываясь назад и живя сегодняшним днем. Очень важно смотреть вперед, потому что принимаемый документ важен для каждого из нас. И это наш взгляд в будущее, это то, что мы оставим нашим детям.
Я сразу решил, что туда пойду, потому что для меня важно то, что я сам сделаю свой выбор, тем более это наша Конституция. Мы вносили туда изменения, мы их обсуждали, поэтому это важно. Это важно для меня, для моей будущей семьи, для моих родных.
От каждого человека, голоса зависит наше будущее, наших детей и нашей страны – всех вместе.
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