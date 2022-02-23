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«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме

23 февраля 2022 20:52
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Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с мнениями, которые нашим корреспондентам высказали белорусы в разных регионах страны. Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме-1

Я пойду на референдум. Я считаю, что это мой гражданский долг. И я заинтересована в будущем своей страны.

«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме-4

Референдум – это волеизъявление народа. И непосредственно каждый человек хочет жить спокойно, счастливо в развивающемся государстве, быть гордым за свою страну.

«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме-7

Очень важно выразить свою гражданскую позицию, не просто оглядываясь назад и живя сегодняшним днем. Очень важно смотреть вперед, потому что принимаемый документ важен для каждого из нас. И это наш взгляд в будущее, это то, что мы оставим нашим детям.

«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме-10

Я сразу решил, что туда пойду, потому что для меня важно то, что я сам сделаю свой выбор, тем более это наша Конституция. Мы вносили туда изменения, мы их обсуждали, поэтому это важно. Это важно для меня, для моей будущей семьи, для моих родных.

«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме-13

От каждого человека, голоса зависит наше будущее, наших детей и нашей страны – всех вместе.

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# Референдум # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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