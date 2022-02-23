«Это то, что мы оставим нашим детям». Белорусы высказались о голосовании на референдуме

Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с мнениями, которые нашим корреспондентам высказали белорусы в разных регионах страны. Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я пойду на референдум. Я считаю, что это мой гражданский долг. И я заинтересована в будущем своей страны.

Референдум – это волеизъявление народа. И непосредственно каждый человек хочет жить спокойно, счастливо в развивающемся государстве, быть гордым за свою страну.

Очень важно выразить свою гражданскую позицию, не просто оглядываясь назад и живя сегодняшним днем. Очень важно смотреть вперед, потому что принимаемый документ важен для каждого из нас. И это наш взгляд в будущее, это то, что мы оставим нашим детям.