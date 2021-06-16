Молодость многое прощает. Как избавиться от комплекса старения?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, чем натуральнее ты выглядишь после парикмахера, стилиста, визажиста, тем дороже тебе это обходится. Натуральность стоит денег. Уверенность в себе стоит денег.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я считаю, что каждая женщина должна за собой ухаживать, потому что это такие же нормы, как и рано утром проснуться, умыться, почистить зубы. Если женщина не будет ходить к стилистам, к косметологам, то после 40 уже будет поздно. Комплекс старения – это тоже тема.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня есть комплекс старения, поэтому я всегда использую маски и фильтры.
Алена Родовская:
Нелли, ты думала про то, как ты будешь жить через 10 лет, через 20 лет, когда ты перешагнешь 50-летний рубеж. Потому что эти все фотографии останутся в Сети. Наверняка ты создашь семью, родятся дети, тебе надо будет как-то потом объяснять. Как ты себя планируешь транслировать во взрослом возрасте, если немножко на эту тему порассуждать?
Нелли Кокс, модель в стиле ню:
Я буду говорить как есть, что я фотографировалась. Буду смотреть на себя, на то, какой я была, на то, какой я стала. Может, я буду и в 40 лет фотографироваться. Ведь мы не знаем, какими мы будем через 10 лет. Может быть, я буду еще лучше, чем сейчас.
Екатерина Забенько:
Кстати, удается ли и есть ли такая необходимость поддерживать свое тело в тонусе? Есть ли какие-то тренировки, диеты, питание? Или это все просто от природы?
Нелли Кокс:
От природы. Плюс, я сама вегетарианка. Так что приходится как-то отслеживать питание. Плюс, мне много чего нельзя кушать. Еще я занимаюсь танцами.
Виктория Шаколина, фитнес-тренер:
Откуда ты берешь белок?
Нелли Кокс:
Рыба.
Виктория Шаколина:
Сколько ты рыбы ешь?
Нелли Кокс:
Рыба или соя.
Виктория Шаколина:
Соя – это неполноценный белок, он плохо усваивается. Я знаю, что Нелли 23 года, пока что это все дело прощается в силу возраста. Не будет хватать коллагена, кожа подвиснет. Потом появится целлюлит, потому что у женщин у всех есть жирочек, его держит белковая сеточка, то есть несколько слоев кожи. Если не хватает белка, то организм берет, откуда есть из этой сеточки.
Алена Родовская:
То есть молодость пока прощает такие ошибки, которые после 30 уже будут видны на теле и на лице?
Виктория Шаколина:
Да. Это будет очень заметно. Нашему организму нужны белки, жиры и углеводы. Белки – это мышечная масса, жиры – волосы, ногти, гормональный фон. Если барышня вегетарианка, полагаю, что жиров тоже мало. И углеводы. Тут вопрос времени.
Екатерина Забенько:
В фитнес-зале можно убежать от старости? Вопрос от комплексующих по этому поводу.
Виктория Шаколина:
На самом деле я смотрю на своих коллег-барышень, которым после 40, они замечательно выглядят в плане тела. Естественно, лицо – это уже отдельный спектр. Это маленькая мышца, его накачать очень сложно. У нас есть тренер в зале, ей 45, она даст фору многим молодым девушкам в качестве тела. Надо тренироваться.
Наталья Надольская:
Мне кажется, что старость – это состояние души. Вот если человек в душе чувствует, что ему 35, то мне кажется, что кожа подтянется под это ощущение.
Екатерина Забенько:
Не стареют душой ветераны.