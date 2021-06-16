Молодость многое прощает. Как избавиться от комплекса старения?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, чем натуральнее ты выглядишь после парикмахера, стилиста, визажиста, тем дороже тебе это обходится. Натуральность стоит денег. Уверенность в себе стоит денег.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я считаю, что каждая женщина должна за собой ухаживать, потому что это такие же нормы, как и рано утром проснуться, умыться, почистить зубы. Если женщина не будет ходить к стилистам, к косметологам, то после 40 уже будет поздно. Комплекс старения – это тоже тема. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня есть комплекс старения, поэтому я всегда использую маски и фильтры. Алена Родовская:

Нелли, ты думала про то, как ты будешь жить через 10 лет, через 20 лет, когда ты перешагнешь 50-летний рубеж. Потому что эти все фотографии останутся в Сети. Наверняка ты создашь семью, родятся дети, тебе надо будет как-то потом объяснять. Как ты себя планируешь транслировать во взрослом возрасте, если немножко на эту тему порассуждать?

Нелли Кокс, модель в стиле ню:

Я буду говорить как есть, что я фотографировалась. Буду смотреть на себя, на то, какой я была, на то, какой я стала. Может, я буду и в 40 лет фотографироваться. Ведь мы не знаем, какими мы будем через 10 лет. Может быть, я буду еще лучше, чем сейчас. Екатерина Забенько:

Кстати, удается ли и есть ли такая необходимость поддерживать свое тело в тонусе? Есть ли какие-то тренировки, диеты, питание? Или это все просто от природы? Нелли Кокс:

От природы. Плюс, я сама вегетарианка. Так что приходится как-то отслеживать питание. Плюс, мне много чего нельзя кушать. Еще я занимаюсь танцами.

Виктория Шаколина, фитнес-тренер:

Откуда ты берешь белок? Нелли Кокс:

Рыба. Виктория Шаколина:

Сколько ты рыбы ешь? Нелли Кокс:

Рыба или соя.

Виктория Шаколина:

Соя – это неполноценный белок, он плохо усваивается. Я знаю, что Нелли 23 года, пока что это все дело прощается в силу возраста. Не будет хватать коллагена, кожа подвиснет. Потом появится целлюлит, потому что у женщин у всех есть жирочек, его держит белковая сеточка, то есть несколько слоев кожи. Если не хватает белка, то организм берет, откуда есть из этой сеточки. Алена Родовская:

То есть молодость пока прощает такие ошибки, которые после 30 уже будут видны на теле и на лице? Виктория Шаколина:

Да. Это будет очень заметно. Нашему организму нужны белки, жиры и углеводы. Белки – это мышечная масса, жиры – волосы, ногти, гормональный фон. Если барышня вегетарианка, полагаю, что жиров тоже мало. И углеводы. Тут вопрос времени.