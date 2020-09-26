«Это тайная паутина». Мнение Григория Азарёнка о том, к чему могут привести протесты

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Чем руководствуются люди, которые ищут разрушения, которые хотят хаоса и беспорядков, которые ждут погромов, избиений и убийств? Это не рациональный расчет, не политическая необходимость. Это мистическая жажда крови.

В конце XIX века великий русский писатель Федор Достоевский выпустил роман-пророчество. Он называется «Бесы». Сюжетом для него стала история жизни фанатика Сергея Нечаева. Он создал организацию, цель которой обозначил довольно призрачно – революция. Для того, чтобы боевая организация имела успех, ее нужно чем-то сплотить. Необходимо, чтобы все ее члены безоговорочно подчинялись своему хозяину, полностью отказались от своей воли и были готовы выполнить любой, самый страшный приказ. И в голову фанатика пришла страшная идея.

Жертвой выбрали самого безобидного, а значит и самого бесполезного члена кружка – студента Иванова. Будущим убийцам внушили, что он двойной агент и работает на охранку. К исполнению задуманного приступили ночью. И хоть морально они были готовы, сделать это оказалось не очень просто. Иванова душили шарфами, били камнями, наконец измученного студента пристрелили, а труп бросили в воду. Григорий Азаренок:

Для тех, кто руководит революционными организациями, в этом нет ничего шокирующего. Кровь играет в революции ключевую роль. В этом есть нечто мистическое, так называемая тайна крови. Люди, приступившие завет «не убий», затем готовы на все. Не зря казалось бы религиозный термин «сакральная жертва» имеет уже политологический характер. Жертвоприношение на алтарь революции.

Самый знаменитый пример – кровавое воскресенье 1905 года. Священник Георгий Гапон вывел многотысячную демонстрацию на улицу якобы на мирное шествие. С иконами и хоругвями рабочие шли передать царю свои чаяния и беды. Но в один момент из толпы раздались выстрели. Гапон крикнул: «Свобода или смерть». Войска вынуждены были отвечать. Началась давка и страшная паника. Больше 100 человек погибло, раненых – более 200. Кровавая жертва на алтарь революции была принесена. А поп Гапон навсегда стал олицетворением провокатора. А затем по Петрограду массово стали выпускать вот такие открытки. На них царь представлен в виде жертвенного петуха. Революционеры словно звали проклятие на руководителя государства.

Григорий Азаренок:

На этой неделе главный поп Гапон белорусской революции Степан Путило выпустил вот такое видео (смотрите в видеоматериале). Группа людей в масонских масках под гипнотическую музыку сжигают чучело. Так они посылают вербальное проклятье, так они открывают для людей окна Овертона, чтобы кровь и жертвы не стали в будущем шоком. Те, кто изучает ритуалы сектантов и масонов, понимает, что это очень серьезно.

Григорий Азаренок:

Им нужна жертва. Нужна кровь. Они все делают для этого. Протесты затухают и разжечь можно только трупами. Страшная история произошла 18 сентября в Смолевичах. Мужчина поджег сам себя у здания милиции. И уже через несколько минут в Telegram все у того же провокатора появилось видео. Что означало самосожжение в Смолевичах? Мнение политолога

Григорий Азаренок:

Люди пребывают в страшном шоке. А затем Путило добавляет, что сделал это мужчина в знак протеста против силовиков. Но интересует другое. До поджога некая девушка была готова к съемке. Для проформы она якобы испуганно кричит, но не убедительно. Она знала, что будет происходить, и знала, кому отправит это в ту же секунду. Но помочь не пытается. А что было дальше? На видео это не попало. Тушить мужчину прибежал милиционер. А врачи неделю бились над тем, чтобы его спасти. Родственники рассказали, что с политикой никак этот шаг не связан.

Они всю неделю пытались узнать, когда случится инаугурация. Для разжигания второй волны революции нужна была эффектная картинка. Президент приносит присягу, а на улицах идет страшное побоище. Новое Ходынское поле. Но так не случилось, и у хозяев началась страшная истерика. В срочном порядке они призывали всех своих адептов на вечерний бой. Но не получилось. Милиция была героически хладнокровна и профессиональна.